Disparue depuis deux ans, une chatte a retrouvé son foyer à temps pour les fêtes de fin d’année, pour le plus grand bonheur de ses maîtres.

Cette année, le réveillon de Noël a eu une saveur particulière pour une famille originaire de Greenville, en Caroline du Nord (États-Unis). Et pour cause, elle a reçu le plus beau des cadeaux au pied du sapin : des retrouvailles avec son chat disparu depuis… deux ans !

Des recherches intensives

Comme le rapporte le magazine People, Hillary Corbett, son compagnon, et leur petit garçon prénommé Evans ont retrouvé leur chatte, Jinx, disparue en 2023 alors qu’elle n’était âgée que de six mois. À l’époque, les propriétaires de la boule de poils ont fait tout leur possible pour la retrouver.

« Nous avons imprimé des affiches, appelé des voisins et cherché tous les jours pendant des semaines », confient les Corbett auprès de la presse locale.

Crédit Photo : iStock

Malheureusement, le chaton demeurait introuvable. Face à cette situation, Evans a perdu tout espoir de le revoir un jour. Un véritable déchirement pour le garçonnet, qui était très attaché à Jinx.

« J'ai continué à prier pour elle. Jour et nuit, pendant deux ans, même quand j'ai perdu espoir », explique-t-il.

De son côté, la maman du petit bonhomme n’a jamais baissé les bras. Tout au long de cette période, elle a consulté chaque jour des sites internet dédiés aux animaux perdus, et ce jusqu'à la veille des retrouvailles.

Des retrouvailles placées sous le signe de l’émotion

À la suite de sa disparition, le jeune matou a erré dans les environs. Jinx a ensuite été repérée en octobre dernier par la Société Protectrice des Animaux du comté de Bertie.

Crédit Photo : Bertie County Humane Society

Décrite comme « magnifique et douce » par les bénévoles, la chatte a été placée dans un refuge, où elle a subi des examens. C’est dans ce contexte que l’équipe a découvert que la nouvelle pensionnaire était déjà stérilisée et pucée. Ainsi, les précieuses informations figurant sur la puce électronique de l’animal ont permis de l’identifier.

« Nous avons appris (…) qu’elle s’appelait Jinx, que sa famille habitait à une heure de route et qu’elle était disparue depuis deux ans ! », a indiqué le refuge dans une publication Facebook datant du 23 décembre.

Crédit Photo : Bertie County Humane Society

Sans réelle surprise, la famille de Jinx a eu beaucoup de mal à contenir son émotion en apprenant la bonne nouvelle. Le foyer a ainsi pu fêter Noël au complet. Si dans la langue de Shakespeare le terme « jinx » est associé au fait de porter malheur, la mésaventure du félin a, contre toute attente, connu un dénouement joyeux !