Le Ice bucket challenge... pour chiens, la nouvelle tendance affligeante et dangereuse sur TikTok

Sur TikTok, le Ice bucket challenge est de retour… avec des chiens. Le principe est de verser un seau d’eau glacée sur son chien et de filmer sa réaction. Un défi qui peut être dangereux et mauvais pour l’animal.

Sur TikTok, on trouve de nouvelles tendances chaque jour. Mais vous souvenez-vous du Ice bucket challenge ? Popularisé sur internet il y a une dizaine d’années, le principe de ce défi est simple : verser un seau d’eau glacé sur son corps, ou sur celui d’un ami consentant, et filmer sa réaction. Au départ, ce défi avait été popularisé pour la bonne cause, afin de récolter des dons pour faire avancer la recherche sur la maladie de Charcot, comme l’explique le Huffington Post. De nombreuses stars avaient participé au challenge, qui avait été popularisé par Pete Frates, décédé de cette maladie à 34 ans.

Onze ans plus tard, ce challenge est de retour sur les réseaux sociaux, mais ce n’est pas une bonne nouvelle. En effet, les internautes ont eu l’idée de l’adapter à une version canine. Le principe est le même : les personnes versent un seau d’eau glacée sur leur chien, assis sur une chaise, et filment sa réaction.

On pensait avoir tout vu. Mais certains continuent de prouver qu’ils manquent cruellement de cerveau pour respecter la vie.

Le Ice bucket challenge avec un chien

Comme vous pouvez l’imaginer, cette nouvelle tendance est une très mauvaise idée, pour diverses raisons. Tout d’abord, ce geste peut rendre votre chien agressif.

“L’impact psychique est certainement très négatif : cela peut créer un gros stress et des problèmes sur le comportement des chiens et sa compréhension du monde qui l’entoure. Quand le maître ou la maîtresse s’approche, normalement, un chien trouve ça positif : c’est souvent pour le caresser ou le nourrir. Et là, brutalement, il reçoit ce qu’il considère comme une punition alors qu’il n’a potentiellement rien fait de mal. Son système de valeur est ébranlé et son monde devient illogique. Son comportement est atteint et modifié. C’est surtout ça le problème”, a expliqué un vétérinaire de région parisienne, à Actu.

En plus de cela, verser un seau d’eau glacée sur votre chien peut impacter sa santé. Apeuré, votre animal peut glisser, tomber de la chaise et se blesser en essayant de s’enfuir. Ce “jeu” peut également être stressant ou dangereux pour votre chien, qui peut être victime d’un choc thermique. Dans ce cas, ce challenge peut s’apparenter à de la maltraitance animale.

“Il faut être très prudent si vous jouez à ce jeu. Les animaux n’apprécient pas toujours qu’on leur fasse subir des choses soudaines et inattendues. Si vous jetez de la glace sur votre animal et qu’il est surpris, il pourrait mordre ou associer une personne levant la main au-dessus de sa tête à une menace”, a expliqué Ellen Lindelle, vétérinaire américaine, à 20 Minutes.

De nombreux internautes ont dénoncé cette nouvelle tendance. C’est également le cas de l’animateur Julien Courbet qui a déclaré : “J’hésite pour trouver un adjectif pour qualifier ceux qui sont assez… pour trouver ça drôle !” Si vous voulez participer au Ice bucket challenge, n’impliquez pas votre animal : faites-le vous-même ou avec un ami consentant pour obtenir une vidéo drôle et laissez votre chien tranquille.