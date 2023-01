À 9 ans, elle trouve une dent appartenant à un requin mégalodon vieux de 2,6 millions d'années

Aux États-Unis, une petite fille s’est rendue sur une plage avec sa famille le jour de Noël pour chercher des fossiles. Elle a découvert une dent de requin mégalodon longue de 12 centimètres.

Le jour de Noël, une petite fille passionnée de paléontologie a eu un cadeau pas comme les autres. Avec sa famille, Molly Sampson est allée dans la baie de Chesapeake pour chercher des fossiles.

Âgée de 9 ans, Molly s’est aventurée dans l’eau et a découvert une dent de requin mégalodon.

Passionnée par les fossiles, Molly a déjà trouvé plus de 400 dents de requin, mais celle-ci est la plus grosse qu’elle ait jamais découverte. En effet, la dent était plus grande que sa main et mesurait 12 centimètres de long.

« Mon mari les a cherché toute sa vie, a confié la mère de Molly. Nous avons toujours vécu près de la baie donc nos enfants cherchent des fossiles depuis qu’ils sont petits. Pour Noël, Molly voulait des cuissardes isolées pour qu’elle puisse aller dans l’eau quand il fait froid et chercher des dents de requin. »

Elle trouve une dent de requin mégalodon

Selon les experts, cette dent appartenait à un requin mégalodon d’environ 15 mètres de long, qui vivait dans la mer il y a plus de 2,6 millions d’années. Quand Molly a fait cette découverte sur la plage, elle s’est mise à crier de joie.

« Je suis sûre que Molly pense que c’est le meilleur Noël de tous les temps, a affirmé sa mère. Cette dent était dans l’eau, alors grâce aux cuissardes, elle a eu le meilleur de son cadeau. »

La famille a amené la découverte de Molly au Calvert Marine Museum, qui a confirmé qu’il s’agissait bien d’une dent de requin mégalodon. Molly a décidé de donner cette dent au département de paléontologie du musée pour la mettre en lieu sûr.

Ce don pourrait faire avancer la recherche sur le requin mégalodon. Pour le moment, les scientifiques ne savent pas à quoi ressemblait exactement cette créature légendaire, qui reste le plus grand requin qui ait vécu sur Terre.