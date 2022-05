Un petit garçon de 6 ans a trouvé une dent de requin mégalodon en cherchant des coquillages sur une plage

Au Royaume-Uni, un enfant de 6 ans qui cherchait des coquillages sur une plage est tombé sur une dent de requin mégalodon, vieille de 3 millions d’années.

Sammy Shelton est un petit garçon de 6 ans qui vit au Royaume-Uni. Alors qu’il cherchait des coquillages sur une plage avec son père, l’enfant a fait une découverte hors du commun.

Crédit photo : SWNS

En effet, le petit garçon est tombé nez-à-nez avec une dent de requin mégalodon, longue d’environ 10 centimètres et vieille de 3 millions d’années.

« Nous recherchions des coquillages intéressants sur la plage mais à la place, nous avons eu cette dent de mégalodon, a raconté le père de Sammy. C’était énorme et très lourd ! Je savais ce que c’était, mais ce n’est que lorsque je l’ai apportée à d’autres qui étaient sur la plage que j’ai compris son importance. J’ai même rencontré un gars qui a cherché toute sa vie une dent de mégalodon et qui n’a jamais rien trouvé de cette taille. »

Il trouve une dent de requin mégalodon

Le requin mégalodon est le plus gros requin et poisson qui n'ait jamais existé. Long de 20 mètres, il était trois fois plus gros que le requin blanc et vivait sur Terre il y a plus de 3,6 millions d’années.

Crédit photo : SWNS

Avec ses 250 dents acérées, qu’il utilisait pour attaquer les gros poissons, et sa bouche de 2,7 mètres sur 3,4 mètres de long, il pouvait facilement avaler deux humains adultes. Ce requin possédait de nombreuses dents, ce qui explique pourquoi il est possible d’en trouver sur certaines plages.

« Nous pouvons trouver beaucoup de leurs dents au large de la côte est de l’Amérique du Nord, le long des côtes et au fond des ruisseaux et des rivières d’eau salée de la Caroline du Nord, du Sud et de la Floride », a expliqué Emma Bernard, conservatrice de la collection de poissons fossiles au Musée d’histoire naturelle.

La plage sur laquelle Sammy a fait cette découverte est la plage de Bawdsey, dans le Sufflock, un endroit connu par les chasseurs de fossiles. Selon le père du petit garçon, ce dernier est tellement heureux d’avoir trouvé ce trésor qu’il l’a emmené dans son école et qu’il dort avec la dent à côté de lui la nuit.