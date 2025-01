Le sanglier Rillette vers un avenir au cinéma ? Cette décision de justice que sa propriétaire refuse

Menacée d’euthanasie, la laie Rillette pourrait être remise à une société de dressage d’animaux pour le cinéma. Une décision de justice que n’accepte pas sa propriétaire.

Avant les fêtes de Noël, le sort du sanglier Rillette suscitait une incroyable mobilisation afin de le sauver de l’euthanasie. Depuis, l’éleveuse Elodie Cappé se bat pour pouvoir garder son animal en vie. En avril 2023, cette éleveuse de chevaux a trouvé un marcassin en train de fouiller dans les poubelles. Elle constate que le petit animal est blessé et que sa mère n’est pas dans les parages. Elle décide alors de le recueillir et essaye de le placer dans un parc spécialisé mais les refus s'enchaînent, faute de places.

Au mois d’octobre dernier, l’Office Français de la Biodiversité (OBF) exige que l’éleveuse se débarrasse de l’animal en menaçant de l'euthanasier. En principe, il est interdit d’avoir un animal sauvage chez soi mais une dérogation existe pour les sangliers. En effet, pour ces animaux, il faut faire une déclaration auprès de la préfecture.

Seulement voilà, la déclaration d’Élodie Cappé rencontre également un refus alors que le marcassin, baptisé Rillette par sa nouvelle propriétaire, a été vacciné et stérilisé. Depuis un an, Rillette est également devenu un membre de la famille, se montrant inoffensif et très bien adapté à son nouvel environnement.

Crédit photo : France Télévisions

Un avenir au cinéma pour Rillette ?

La situation a connu un nouveau tournant le 27 décembre dernier avec un courrier de la procureure de Troyes, mettant en demeure Elodie Cappé. Le courrier exigeait alors à la propriétaire de confier Rillette à la société Animal contact, spécialisée dans le dressage d’animaux pour le cinéma.

"Si vous remettez l’animal à cette structure et respectez ainsi l’obligation de régularisation qui vous est faite, aucune poursuite devant le tribunal correctionnel ne sera engagée contre vous."

Si cette solution paraît plus agréable que l’euthanasie, Élodie Cappé, soutenue par la Fondation 30 Millions d’Amis, ne l’entend pas de cette oreille comme elle le confie à France 3 Régions :

“C’est honteux. Vous vous rendez compte qu’ils veulent l’envoyer là-bas à des fins financiers ? C’est hors de question. J’ai le dos assez solide”

Crédit photo : France Télévisions

Une décision qui ne fait pas l’unanimité

Les associations de protection des animaux sont aussi montées au créneau, comme la Fondation 30 Millions d’Amis, qui écrit dans un communiqué qu’elle “n’encourage pas la détention d’animaux non-domestiques par des particuliers”, mais “pense néanmoins que le bon sens et l’empathie doivent l’emporter sur l’aveuglement administratif et judiciaire”.

"Le choix de cette société spécialisée dans le dressage d’animaux pour le spectacle et les tournages étonne, alors même que l’opinion rejette de plus en plus l’utilisation des animaux pour le divertissement et que le législateur a interdit à l’horizon 2028 l’exploitation des animaux sauvages dans les cirques"

Crédit photo : France Télévisions

En bref, cette solution qui sauverait la vie du sanglier mais en le séparant de sa famille ne semble pas faire l’unanimité. Pour continuer la lutte afin de garder Rillette au sein de sa propriété, une marche blanche va être organisée le 11 janvier prochain alors que la pétition a recueilli plus de 170 000 signatures.