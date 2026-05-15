Le touriste ayant jeté une grosse pierre sur un phoque protégé a été interpellé

Un touriste américain ayant lancé une grosse pierre sur un phoque, sur une plage hawaïenne, a été inculpé pour ce geste cruel et scandaleux.

Son acte avait provoqué une vive émotion au sein de la population locale et sur les réseaux sociaux.

Un touriste américain a été interpellé après avoir été filmé en train de jeter une pierre de la taille d’une noix de coco sur un phoque moine, espèce menacée d’extinction, selon le magazine People.

Crédit Photo : U.S. Attorney's Office, District of Hawaii

« Je suis riche »

L’agression s’est produite le mardi 5 mai sur l’île de Maui, dans le Pacifique central. Sur une vidéo capturée et partagée par Kaylee Schnitzer, on voit l’animal nager dans l’océan, à quelques mètres du rivage.

A 37 year-old man is being federally investigated after throwing a rock at a monk seal, an endangered species with only around 1,500 seals left.



He got beaten up by locals and quickly fled Hawaii. pic.twitter.com/3Jv7nBvYW9 — Pubity (@pubity) May 9, 2026

Le voyageur, identifié comme Igor Mykhaylovych Lytvynchuk, 38 ans, originaire de Covington, dans l’État de Washington, jette une lourde pierre en direction du mammifère, qui tombe près de sa tête.

« Il l’a lancée directement en visant la tête du phoque moine », a déclaré la témoin Kaylee Schnitzer, 18 ans, à KHON2.

Avant d’ajouter :

« Je me suis retournée et je lui ai dit : “Vous ne pouvez pas faire ça.” C’est là qu’il m’a répondu : “Je suis riche. Infligez-moi l’amende que vous voulez. Je peux la payer. Je viens ici tous les mois” ».

Crédit Photo : U.S. Attorney's Office, District of Hawaii

Le phoque, une femelle connue sous le nom de Lani, est restée « presque immobile pendant une longue période après l’incident, suscitant de vives inquiétudes quant à son état », selon un communiqué.

Toujours selon le document, le morceau de roche a « frôlé » le museau de l’animal marin et l’a effrayé, « le poussant à se redresser brusquement hors de l’eau ».

Une plainte pénale a été déposée à la suite de cet incident.

La suite après cette vidéo

Le suspect interpellé aux États-Unis

Une semaine après les faits, le suspect a été arrêté le 12 mai près de Seattle par des agents spéciaux de la National Oceanic and Atmospheric Administration, selon le bureau du procureur fédéral du district d’Hawaï.

L’assaillant a ensuite été placé en détention. Poursuivi pour « harcèlement d’un animal protégé », il a comparu devant le tribunal fédéral ce jeudi 14 mai.

S’il est reconnu coupable, Igor Mykhaylovych Lytvynchuk risque jusqu’à un an de prison ainsi qu’une amende pouvant aller jusqu’à 50 000 dollars. Il pourrait également se voir infliger une amende supplémentaire de 20 000 dollars en vertu du Marine Mammal Protection Act.