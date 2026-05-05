Dans cette ville, vous devez payer 500 euros d'amende si vous ne nettoyez pas l'urine de votre chien

Et si, en plus de ramasser les déjections de votre chien dans la rue, vous deviez rincer son urine ? C’est désormais ce que demande une ville qui, en cas de refus, vous sanctionne d’une amende de 500 euros.

Quand on sort son chien, il est important d’emporter avec soi des sacs pour ramasser ses déjections sur la voie publique afin de ne pas laisser les trottoirs jonchés d’excréments. Certaines villes sont très strictes sur ce point comme à Bergerac, en Dordogne, où ne pas ramasser les excréments de son chien est passible d’une amende de 750 euros.

Crédit photo : iStock

Une autre ville a décidé de durcir la loi à ce sujet en demandant aux propriétaires de chiens de nettoyer également l’urine de leur animal.

Nettoyer l’urine de son chien

Cette décision a été prise dans la ville de Livourne, en Italie, le 29 avril dernier. Du 20 mai au 31 octobre, les propriétaires de chiens ont désormais l’obligation de rincer l’urine de leur animal dans les espaces publics, comme le révèle un communiqué publié par la ville de Livourne.

La suite après cette vidéo

Crédit photo : iStock

Pour cela, toute personne qui promène son chien doit être munie d’une bouteille d’eau ou d’un vaporisateur afin de diluer l’urine de son chien sur la surface concernée. En plus de cela, les propriétaires de chiens doivent avoir sur eux “des flacons, vaporisateurs ou autres récipients d’eau sans produits chimiques ni détergents, à verser en cas de besoin”.

“Toute personne promenant son chien sur la voie publique ou sur une propriété privée ouverte au public doit être munie d’un récipient spécial pour recueillir immédiatement les déjections de son animal sur les surfaces pavées, le mobilier urbain et les véhicules (pneus de voitures ou de scooters par exemple) stationnés sur la voie publique”, rapporte le communiqué.

Une amende de 500 euros

Il sera également interdit de laisser les chiens uriner près des portes et des fenêtres des habitations, bureaux et commerces. Cette mesure a été prise suite à plusieurs plaintes d’habitants qui ne supportent plus les mauvaises odeurs dans les rues, notamment à cause de l’augmentation du nombre de chiens dans la ville. En plus de cela, il a été prouvé que l’urine et les excréments de chiens sont mauvais pour l’environnement des parcs et des réserves naturelles.

Si les propriétaires de chiens ne respectent pas cette règle à Livourne, ils s’exposeront à une amende allant de 25 à 500 euros. Dans cette ville, les habitants sont déjà obligés de ramasser les excréments de leur chien. En cas de contrôle, ils doivent présenter les sacs qu’ils utilisent aux forces de l’ordre. Il en sera également de même pour l’urine des animaux.