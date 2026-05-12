Un habitant tabasse un touriste qui venait de jeter une grosse pierre sur un phoque menacé d'extinction

En voyage à Hawaï, un touriste américain a été surpris en train de jeter une pierre sur un phoque sur une plage. Ce geste cruel lui a valu d’être arrêté par les autorités.

Une scène surréaliste s’est produite début mai sur une plage hawaïenne : un touriste américain a été filmé en train de lancer une lourde pierre sur un phoque moine. Ce geste est d’autant plus grave que cette espèce marine est menacée d’extinction.

A 37 year-old man is being federally investigated after throwing a rock at a monk seal, an endangered species with only around 1,500 seals left.



He got beaten up by locals and quickly fled Hawaii. pic.twitter.com/3Jv7nBvYW9 — Pubity (@pubity) May 9, 2026

Un phoque moine pris pour cible par un touriste

Les faits se sont produits le mardi 5 mai sur l’île de Maui, dans le Pacifique central, rapporte le média local KHON 2.

Sur une vidéo capturée et partagée par Kaylee Schnitzer, on voit l’animal nager dans l’océan, à quelques mètres du rivage.

Sans hésiter, le touriste projette un morceau de roche vers le mammifère, qui s’écrase près de sa tête. Pris de panique, il prend la fuite à toute vitesse.

« Qu’est-ce que vous faites ? Pourquoi lui jetez-vous une pierre ? », lance Kaylee Schnitzer à l’homme.

Crédit Photo : Capture d'écran / X

Face à cette situation, elle indique avoir contacté la police après cet acte. Mais l’auteur du geste répond de manière surprenante : « Je m’en fiche. Donnez-moi une amende, je suis riche », a-t-il déclaré.

Alerté, le service de protection de la nature de l’île a dépêché une équipe sur place. Dans la foulée, le touriste a été interpellé, puis relâché après avoir fait appel à un avocat.

Une espèce menacée et protégée

Le suspect, âgé de 37 ans, serait originaire de Seattle, dans l’État de Washington, soulignent nos confrères.

Crédit Photo : Capture d'écran / X

« Nous savons qui il est. Nous l’avons contacté et nous lui avons fait part de ses droits légaux, car nous voulions lui parler et entamer notre enquête sur cet incident », a indiqué Jason Redulla, du Département hawaïen de la conservation et de l’application des ressources (DLNR).

La suite après cette vidéo

Avant d’ajouter :

« Cette personne a invoqué ses droits légaux, et par conséquent, nous ne pouvons pas lui parler pour le moment en raison de l’invocation de ses droits constitutionnels ».

Pour l’instant, les autorités ignorent si le phoque a été blessé après le jet de la pierre.

Crédit Photo : NOAA

Dans la nature, le phoque moine d’Hawaï est menacé par la perte de son habitat, les captures accidentelles et les perturbations humaines. Selon les spécialistes, sa population est estimée à environ 1 600 individus.

« Les phoques moines d’Hawaï sont protégés par la loi sur les espèces menacées, la loi sur la protection des mammifères marins et la loi de l’État d’Hawaï », indique la NOAA sur son site internet.

Un porte-parole de l’agence scientifique du gouvernement des États-Unis rappelle que « les actions ou tentatives de harceler, chasser, tirer, capturer, piéger, tuer, collecter, blesser, nuire ou poursuivre les mammifères marins peuvent être punies par des amendes ».

Crédit Photo : iStock

Les contrevenants s’exposent à amende de 50 000 euros et à une peine de prison. De son côté, le touriste américain pourrait être prochainement poursuivi.

Un habitant frappe un touriste avant d’être remercié

Sans surprise, cette agression envers la faune locale a suscité la colère des habitants. Un témoin de la scène aurait alors décidé d’intervenir.

Selon plusieurs médias locaux, il se serait précipité vers le touriste avant de lui asséner plusieurs coups au visage et au torse.

De son côté, le maire de Maui, Richard Bissen, a exprimé son indignation face à l’incident et remercié « toutes les personnes qui sont intervenues pour protéger » le phoque sans défense.

Le sénateur Brenton Awa a lui aussi pris la parole pour saluer le geste du local qui a frappé l’Américain, le décrivant comme « un activiste environnemental » qui aurait voulu «montrer ce qui peut arriver lorsqu’on s’en prend aux animaux ou aux terres locales».

Il a néanmoins tenu à préciser que cette violence n’était pas officiellement cautionnée, tout en remettant une lettre de reconnaissance à ce « Monsieur Ambassadeur de l’Aloha ».