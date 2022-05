Pour éviter les moustiques, voici les 4 couleurs que vous ne devez pas porter

Une étude a démontré que les moustiques sont attirés par 4 couleurs en été, qu’il ne faut pas porter si vous voulez éviter ces insectes indésirables.

Les températures montent et les jours se rallongent : voilà deux signes que l’été arrive. Et qui dit saison estivale, dit insectes et surtout moustiques. Nous sommes nombreux à vouloir éviter ces petites bêtes indésirables et pour cela, plusieurs solutions existent, comme l’utilisation de la citronnelle.

Si vous voulez éviter les moustiques, vous devez également savoir que ces derniers sont attirés par certaines couleurs. Selon une étude, 4 couleurs seraient à proscrire durant l’été car elles attireraient beaucoup les moustiques.

Quelles sont les couleurs qui attirent les moustiques ?

L’étude a été publiée dans la revue scientifique Nature par des chercheurs de l’Université de Shingon, au Japon. Des tests ont été effectués sur trois espèces de moustiques porteurs de maladies. Pour cela, les chercheurs ont suivi les trajectoires de vol des moustiques grâce à une soufflerie équipée de caméras. Dans un tunnel, les moustiques étaient face à deux points colorés, afin de savoir quelles couleurs les attiraient le plus.

Le rouge

Selon l’étude, le rouge est la couleur qui attire le plus les moustiques.

Le noir

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les moustiques ne sont pas forcément attirés par des couleurs claires, car ils sont principalement attirés par le noir.

Le orange

Semblable au rouge, le orange est également une couleur qui attire les moustiques.

Le bleu cyan

Si le bleu n’est pas une couleur appréciée des moustiques, c’est pourtant le cas du bleu cyan.