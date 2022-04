Les 6 races de chats qui miaulent le moins

Si vous aimez le calme et la tranquillité et que vous souhaitez adopter un chat, voici les races de félins qui miaulent le moins.

Les chats miaulent pour communiquer avec les humains et exprimer leurs besoins. Ainsi, les félins miaulent généralement quand ils ont faim, quand ils ont besoin d’attention ou qu’ils s’ennuient, ou encore quand ils ont envie de jouer ou de sortir. Si tous les chats miaulent pour attirer notre attention, certaines races sont particulièrement bavardes, tandis que d’autres se font plus discrètes.

Si vous appréciez le calme et que vous souhaitez préserver votre tranquillité, voici les 6 races de chats les plus silencieuses, celles qui miaulent moins que les autres.

Le Persan

Cette race de chat est réputée pour sa beauté, mais moins pour sa discrétion. Pourtant, il s’agit de l’une des races de chats les plus silencieuses. Le Persan possède un tempérament très calme et déteste le bruit et l’agitation. Ainsi, il aime se faire discret et supporte bien la solitude. Enfin, ce chat a la particularité d’exprimer ses émotions par le regard et non en miaulant, ce qui fait de lui le parfait chat de compagnie.

Le Ragdoll

Le Ragdoll est un chat très calme et très doux, qui peut peser jusqu’à 9 kilos en raison de sa taille imposante. Ce chat possède une particularité bien à lui : quand il est porté, il se laisse totalement aller, d’où son surnom de « poupée de chiffon ». Très sensible au bruit, le Ragdoll n’aime pas l’agitation et est un chat très discret. Attention, ce félin ne supporte pas la solitude.

Le Chartreux

Le Chartreux est un félin indépendant, qui n’a pas besoin de recevoir beaucoup d’attention. Ainsi, il ne miaule pas fréquemment pour attirer votre attention, car il aime profiter de sa solitude. Même s’il est attaché à son indépendance, le Chartreux reste un compagnon de vie affectueux, joueur et calme.

L’Abyssin

Cette race de chat est très affectueuse et adore passer du temps avec son maître pour jouer ou recevoir des caresses. L’Abyssin est très joueur et curieux et possède un vrai esprit d’aventurier. Même s’il aime explorer son environnement, il s’agit d’un chat très calme qui ne miaule jamais pour rien. Ce félin s’exprimera uniquement s’il se sent trop délaissé.

Le British Shorthair

Le British Shorthair est un chat très calme et discret. Loin d’être envahissant, il aime son autonomie et passer inaperçu. Ce chat ne miaule jamais pour rien et uniquement en cas d'extrême besoin.

Le Sacré de Birmanie

Le Sacré de Birmanie est un félin qui adore passer du temps avec les humains pour jouer et recevoir des caresses. Calme, ce chat ne miaule pas beaucoup et préfère explorer son environnement plutôt que d’attirer l’attention de son maître.