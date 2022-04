Les animaux peuvent-ils pleurer ?

Beaucoup d’entre nous se sont sans doute déjà demandés si les animaux avaient des émotions, et si, plus concrètement, ils pouvaient pleurer des larmes de chagrin ? Cette question est presque aussi vieille que notre relation avec les animaux eux-mêmes.

Crédit : Jiri Foltyn

D’abord, il est importante de comprendre la différence entre verser des larmes et pleurer. D'un point de vue strictement scientifique, une larme est simplement un liquide émanant d'un œil. Pendant de longues années, la communauté scientifique est unanimes pour dire que les larmes de tristesse étaient un processus exclusivement humain. Dans son livre « Why Only Humans Weep : Unravelling the Mysteries of Tears » (comprenez « Pourquoi seuls les humains pleurent : percer les mystères des larmes »), le chercheur néerlandais Ad Vingerhoets écrit : « dans le sens où nous produisons des larmes émotionnelles, nous sommes la seule espèce ».

Pourtant, la production de larmes est courante chez de nombreux animaux, dont les chiens, les chats et les éléphants, selon le scientifique le plus célèbre de l'histoire. Dans son ouvrage de 1872 intitulé « The Expression of the Emotions in Man and Animals » (« L’expression des émotions chez l'homme et les animaux »), Charles Darwin parle d'un éléphant malheureux qu'il avait observé : « lorsqu'il est maîtrisé et immobilisé, son chagrin est le plus fort, sa violence se transforme en prostration totale, et il reste étendu sur le sol, poussant des cris, avec des larmes coulant sur ses joues. »

Et plus d'un siècle plus tard, un autre éléphant a brisé le cœur du monde avec ce qui ressemblait également beaucoup à des larmes de chagrin. En effet, en 2013, le bébé Zhuang Zhuang a semblé pleurer de façon incontrôlable lorsqu'il a été rejeté et piétiné à mort par sa mère. À ce moment-là, beaucoup se disaient que ces larmes devaient être assez proches de celles versées par les humains. Le problème, c'est que la plupart de nos preuves ne proviennent scènes que l’on a observées. Dans ces cas là, on se dit que l’animal est dans une situation qui rendrait quelqu'un triste donc on pense que l'eau qui sort de ses yeux sont des larmes, mais il est très difficile d’évaluer son émotion.

Crédit : Mikealee Lundgren / FOAP / Getty

Peut-on affirmer avec certitude que les animaux pleurent ?

Les larmes sont loin d'être la seule façon d'exprimer la douleur, mais d'un point de vue humain, nous nous fions à elles comme à son indication la plus évidente. Pour conclure, si plusieurs exemples sont troublants, il n’existe pas réellement de preuves que les animaux pleurent comme les Hommes et pour les mêmes raisons. La communauté scientifique cherche à percer ce mystère depuis plusieurs années mais nous n’avons pas encore de certitude à ce sujet.