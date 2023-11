Les chats auraient plus de 250 expressions faciales pour communiquer entre eux

Réputés comme très indépendants et peu sociables, les chats préservent toujours une part de mystères. Cependant, il semblerait qu’ils aient bien plus d’aspect social que l’on pensait, surtout envers leurs congénères.

Que fait un chat de ses journées ? Il dort, il ronronne, il mange et part en exploration, faisant des aller-retour incessants entre le monde extérieur et son foyer. Mais que fait-il quand il parle en exploration comme ça ? Est-ce qu’il est en solitaire ou rejoint-il d’autres compagnons ?

En tout cas, le chat possède de nombreuses caractéristiques sociales si on en croit une étude parue dans la revue scientifique Behavioural Processes. Deux chercheuses ont recensé pas moins de 276 expressions faciales différentes, utilisées pour communiquer soit leurs intentions amicales, soit leurs intentions hostiles.

Selon l'étude, les chats auraient développé tout cet éventail d’expressions faciales au contact des humains durant les 8000 à 10000 années qu’ils ont partagé à travers l’histoire. Pour réaliser cette étude, les chercheuses ont choisi d’analyser 194 minutes de séquence vidéo présentant 186 événements de communication, parmi une colonie de 150 félins vivant dans un café associatif à Los Angeles.

Les chats auraient repris certaines expressions faciales des humains

Leurs observations les ont amené à déceler au moins quatre mouvements faciaux distincts comme les lèvres entrouvertes, les pupilles dilatées ou contractées, les clignements d’yeux, les léchages de nez, les coins de la bouche recourbée, ainsi que les différentes positions des oreilles.

Crédit photo : iStock

Sur la totalité des enregistrements, les scientifiques ont conclu que les chats étaient plus souvent amicaux, à 45%, qu’agressifs, à 37%. Par ailleurs, 18% des expressions étaient ambiguës ou appartenaient aux deux catégories.

Par exemple, lors d’interactions amicales, les chats auraient tendance à déplacer leurs oreilles et leurs moustaches vers un autre. En revanche, ils éloigneraient leurs oreilles et leurs moustaches en cas d’hostilité, à l’instar du léchage de lèvres et des pupilles contractées.

Ils ont aussi constaté le mimétisme inspiré de l’être humain sur certaines expressions faciales, comme les coins de la bouche tirée vers l’arrière et la mâchoire abaissée pour former un sourire.Selon les scientifiques, leurs recherches pourraient permettre aux propriétaires de chats et aux refuges de mieux comprendre les signaux subtils de leurs animaux.