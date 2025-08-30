Victime d'un malaise cardiaque en pleine course, un cheval percute des spectateurs avant de décéder

En Angleterre, un cheval a été victime d’un arrêt cardiaque en pleine course. Il s’est effondré sur des spectateurs avant de rendre son dernier souffle.

En Angleterre, un évènement hippique a pris une tournure dramatique. Les faits se sont produits lundi 25 août à l’hippodrome de Cartmel, un village situé en Cumbria, au nord-ouest du pays.

Au cours de la troisième épreuve de compétition, un cheval prénommé Wbee a été en proie à un problème cardiaque brutal en pleine course, rapporte la BBC.

Crédit Photo : PA

Selon nos confrères britanniques, l’incident a eu lieu avant le deuxième obstacle final du parcours.

L’animal âgé de dix ans a alors perdu l’équilibre et s’est précipité vers une barrière en plastique avant de s’effondrer.

Une maladie cardiaque soudaine

Lors de sa chute, l’équidé a percuté plusieurs spectateurs. Deux d’entre eux ont été blessés et conduits aux urgences, où ils ont subi des examens complémentaires. Pour le moment, on ignore la nature de leurs blessures.

« Les responsables restent en contact régulier avec les autorités compétentes concernant leur état et fourniront des mises à jour lorsque cela sera approprié, tout en garantissant leur confidentialité », a déclaré l’hippodrome.

De son côté, le cheval est décédé quelques secondes après sa chute, et ce, malgré l’intervention rapide des vétérinaires présents sur le site.

Crédit Photo : Getty Images

Dans un communiqué, Cartmel Racecourse confirme que le mammifère a été frappé par une « maladie cardiaque soudaine ».

« Nous sommes si tristes de vous annoncer la mort de notre bon garçon, Wbee. Yogi faisait partie de notre famille depuis sept ans. (…) Il nous manque déjà et nous adressons nos condoléances à sa propriétaire, madame Ritson », a indiqué sur Facebook l’écurie de l’animal.

Saddened to hear Wbee suffered a fatal injury at Cartmel yesterday. He was such a cool horse 💙



My thoughts are with everyone who loved him. pic.twitter.com/gnrrf2hNGp — Katie Midwinter (@KatieMidwinter) August 26, 2025

Le 11 juin dernier, un incident similaire s’est déroulé à l’hippodrome de la Prairie (Caen). Un cheval est mort sur la piste alors qu’il participait à une course de trot. Il aurait succombé à un malaise cardiaque ou à une rupture d’anévrisme.