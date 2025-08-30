Victime d'un malaise cardiaque en pleine course, un cheval percute des spectateurs avant de décéder

Par ·

Captures d'écran

En Angleterre, un cheval a été victime d’un arrêt cardiaque en pleine course. Il s’est effondré sur des spectateurs avant de rendre son dernier souffle.

En Angleterre, un évènement hippique a pris une tournure dramatique. Les faits se sont produits lundi 25 août à l’hippodrome de Cartmel, un village situé en Cumbria, au nord-ouest du pays.

Au cours de la troisième épreuve de compétition, un cheval prénommé Wbee a été en proie à un problème cardiaque brutal en pleine course, rapporte la BBC.

Le cheval Wbee en 2021Crédit Photo : PA

Selon nos confrères britanniques, l’incident a eu lieu avant le deuxième obstacle final du parcours.

L’animal âgé de dix ans a alors perdu l’équilibre et s’est précipité vers une barrière en plastique avant de s’effondrer.

Une maladie cardiaque soudaine

Lors de sa chute, l’équidé a percuté plusieurs spectateurs. Deux d’entre eux ont été blessés et conduits aux urgences, où ils ont subi des examens complémentaires. Pour le moment, on ignore la nature de leurs blessures.

« Les responsables restent en contact régulier avec les autorités compétentes concernant leur état et fourniront des mises à jour lorsque cela sera approprié, tout en garantissant leur confidentialité », a déclaré l’hippodrome.

De son côté, le cheval est décédé quelques secondes après sa chute, et ce, malgré l’intervention rapide des vétérinaires présents sur le site.

Hippodrome de CartmelCrédit Photo : Getty Images

Dans un communiqué, Cartmel Racecourse confirme que le mammifère a été frappé par une « maladie cardiaque soudaine ».

« Nous sommes si tristes de vous annoncer la mort de notre bon garçon, Wbee. Yogi faisait partie de notre famille depuis sept ans. (…) Il nous manque déjà et nous adressons nos condoléances à sa propriétaire, madame Ritson », a indiqué sur Facebook l’écurie de l’animal.

Le 11 juin dernier, un incident similaire s’est déroulé à l’hippodrome de la Prairie (Caen). Un cheval est mort sur la piste alors qu’il participait à une course de trot. Il aurait succombé à un malaise cardiaque ou à une rupture d’anévrisme.

Source : BBC
Suivez nous sur Google News
REJOINDRE LA CONVERSATION
Cheval

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Mokie
Mokie, le plus vieux cheval au monde, qui fut la propriété d'une des plus grandes stars d'Hollywood, est mort à 40 ans
Le cheval tombé
Un cheval chute lourdement avec son cavalier lors du défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées
Capture d'écran montrant le vétérinaire frapper le cheval
Un vétérinaire se suicide après avoir été filmé en train de frapper un cheval
Captures d'écran TikTok
Quatre ans après la mort tragique de son père, une femme monte courageusement le cheval impliqué dans l'accident
Un chasseur qui regarde dans des jumelles / une jument dans un pré
« Cela ne peut pas être un accident » : un chasseur s'introduit dans une propriété privée... et abat une jument de compétition