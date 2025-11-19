Une photographe capture les premières images de la naissance d'une orque à l'état sauvage

Capture d'écran montrant le bébé orque

Une photographe animalière a eu le privilège d’immortaliser la première naissance d’une orque à l’état sauvage. Des images impressionnantes filmées au large de la Norvège.

Cette scène aussi intime que spectaculaire a été capturée le 2 novembre 2025, près de l'île de Laukøya, dans le nord de la Norvège.

Un groupe d’observateurs de baleines, dont la photographe animalière Krisztina Balotay de l'organisation Orca Channel, participaient à une excursion à bord de plusieurs navires lorsque la mise bas a eu lieu dans les eaux glacées de l’Arctique.

Des touristes en train d'observer une orque depuis un bateauCrédit Photo : iStock

Au cours de cette expédition, Krisztina Balotay a aperçu un groupe d’orques composé de femelles et de juvéniles. Jusqu’ici rien d’anormal, sauf qu’un « mouvement soudain a attiré son attention », explique la spécialiste dans une publication Facebook.

« Nous étions en train d’observer calmement le repas du groupe quand, tout à coup, tout près du bateau, il y a eu du sang qui jaillissait et éclaboussait partout », a-t-elle ajouté.

Une scène pleine d’émotion

Ce qui semblait être un bain de sang était en réalité les premiers moments de vie d’un bébé orque.

« Au début, je n’avais aucune idée ce qui se passait. Mais un moment plus tard, j’ai vu une petite tête sortir de l’eau. Il s’est avéré qu’une femelle avait donné naissance juste à côté de nous », se souvient la photographe.

Avant d’ajouter :

« Nous avons assisté à la dernière poussée de la mise bas ».

Capture d'écran montrant le bébé orque entouré de ses congénèresCrédit Photo : Orcan Channel

Selon ses dires, les baleines sont devenues « extrêmement actives » et ont formé un cercle protecteur autour du nouveau-né.

« Nous les avons observées le porter sur leur dos et le maintenir au-dessus de l’eau pour qu’il respire ».

Comme elle le précise, la nageoire dorsale du baleineau était encore courbée, « comme dans l’utérus de sa mère ».

Une mère expérimentée

De son côté, le Norwegian Orca Survey a utilisé un drone pour s’assurer que le petit était en bonne santé. Par chance, celui-ci était sain et sauf. Il a réussi à nager seul au bout de quinze minutes.

Sa maman, connue sous le nom de NKW-591, a été identifiée pour la première fois en 2013.

« Elle a eu plusieurs petits et est donc une mère expérimentée », indiquent les biologistes dans un rapport.

Ces images exceptionnelles sont les premières au monde à montrer la naissance d’une orque, ainsi que ses premières heures de vie, dans son milieu naturel.

« Nous souhaitons une longue vie à ce petit bébé. C'est quelque chose que nous n'avons jamais vu et que nous ne reverrons probablement jamais. Ces moments resteront à jamais gravés dans nos cœurs », a conclu la photographe.

Source : People
Orque Baleine Photographe Naissance

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

