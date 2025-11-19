Une photographe capture les premières images de la naissance d'une orque à l'état sauvage

Une photographe animalière a eu le privilège d’immortaliser la première naissance d’une orque à l’état sauvage. Des images impressionnantes filmées au large de la Norvège.

Cette scène aussi intime que spectaculaire a été capturée le 2 novembre 2025, près de l'île de Laukøya, dans le nord de la Norvège.

Un groupe d’observateurs de baleines, dont la photographe animalière Krisztina Balotay de l'organisation Orca Channel, participaient à une excursion à bord de plusieurs navires lorsque la mise bas a eu lieu dans les eaux glacées de l’Arctique.

Crédit Photo : iStock

Au cours de cette expédition, Krisztina Balotay a aperçu un groupe d’orques composé de femelles et de juvéniles. Jusqu’ici rien d’anormal, sauf qu’un « mouvement soudain a attiré son attention », explique la spécialiste dans une publication Facebook.

« Nous étions en train d’observer calmement le repas du groupe quand, tout à coup, tout près du bateau, il y a eu du sang qui jaillissait et éclaboussait partout », a-t-elle ajouté.

Une scène pleine d’émotion

Ce qui semblait être un bain de sang était en réalité les premiers moments de vie d’un bébé orque.

« Au début, je n’avais aucune idée ce qui se passait. Mais un moment plus tard, j’ai vu une petite tête sortir de l’eau. Il s’est avéré qu’une femelle avait donné naissance juste à côté de nous », se souvient la photographe.

Avant d’ajouter :

« Nous avons assisté à la dernière poussée de la mise bas ».

Crédit Photo : Orcan Channel

Selon ses dires, les baleines sont devenues « extrêmement actives » et ont formé un cercle protecteur autour du nouveau-né.

« Nous les avons observées le porter sur leur dos et le maintenir au-dessus de l’eau pour qu’il respire ».

Comme elle le précise, la nageoire dorsale du baleineau était encore courbée, « comme dans l’utérus de sa mère ».

Une mère expérimentée

De son côté, le Norwegian Orca Survey a utilisé un drone pour s’assurer que le petit était en bonne santé. Par chance, celui-ci était sain et sauf. Il a réussi à nager seul au bout de quinze minutes.

Sa maman, connue sous le nom de NKW-591, a été identifiée pour la première fois en 2013.

« Elle a eu plusieurs petits et est donc une mère expérimentée », indiquent les biologistes dans un rapport.

Ces images exceptionnelles sont les premières au monde à montrer la naissance d’une orque, ainsi que ses premières heures de vie, dans son milieu naturel.