« J'étais sous le choc » : elle voit son chat 10 ans se battre contre un coyote en vidéo

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Capture d'écran des images de vidéosurveillance montrant la chatte Mama affronter le coyote

Aux États-Unis, un chat n’a pas hésité à défendre son territoire en repoussant un animal deux fois plus gros que lui.

Il ne faut pas chercher Mama ! À 10 ans, cette chatte n’est pas une « bonne patte » avec les intrus qui osent s’aventurer sur son territoire, et sait sortir les griffes pour les chasser.

Un chat affronte un coyote en plein jour

Vendredi 1er mai, Debbie Beltran, une habitante de Pico Rivera, en Californie, était au travail lorsqu’un voisin lui a envoyé des images de vidéosurveillance, rapporte le magazine People.

En visionnant la vidéo, elle est tombée des nues. La raison ? Elle montrait son chat, Mama, en train d’affronter férocement un coyote devant la maison.

La séquence montre le félin tenant tête à l’animal sauvage à l’extérieur du jardin familial, avant de grimper à un arbre afin d’échapper au canidé.

Un félin bagarreur

Selon sa propriétaire, Mama est connue dans le quartier pour son caractère combatif. Pourtant, la voir affronter un coyote en plein jour a été une véritable surprise.

« J’étais sous le choc. Il m’a fallu un moment pour comprendre : est-ce que c’est notre chat ou celui de quelqu’un d’autre ? Et non, c’était bien le nôtre », a indiqué Debbie Beltran à la chaîne locale KTLA-TV.

La suite après cette vidéo

Avant d’ajouter :

« Les coyotes sortent généralement au coucher du soleil. Alors voir cela se produire en plein jour, c’était vraiment choquant ».

La chatte MamaCrédit Photo : Capture d'écran YouTube / KTLA-TV

La chatte fougueuse vit avec sa famille depuis environ cinq ans. Déterminée et courageuse, elle ne recule jamais devant un combat, selon sa propriétaire.

« Elle a toujours eu du caractère… Elle s’est déjà battue auparavant, donc ça ne m’étonne pas », a confié l’Américaine à KABC.

Selon People, l’État de Californie est habitué aux incidents impliquant des coyotes. En novembre 2025, la police de San Diego a indiqué qu’une fillette de trois ans et un autre enfant avaient été blessés lors d’une attaque.

Un coyote en train de se balader en pleine ville aux États-UnisCrédit Photo : iStock

Chat Californie
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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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