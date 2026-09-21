Lions, chouettes, biches, chats : ce sanctuaire animalier prend soin de tous les animaux abandonnés ou maltraités

Le Repère est un sanctuaire animalier où tous les animaux sont les bienvenus. Les bénévoles oeuvrent pour prendre soin des fauves issus des cirques, des animaux maltraités et de la faune sauvage.

Certaines personnes ont décidé de consacrer leur vie au bien-être des animaux. C’est le cas de Marjorie Meaupin et Jean-René Mani, les gérants du sanctuaire animalier Le Repère situé à Champéon, en Mayenne.

Tout a commencé en février 2020, quinze jours avant le Covid, lorsque Marjorie a eu l’idée de créer ce sanctuaire pour venir en aide aux animaux et les protéger. Dans son établissement, elle recueille à la fois des animaux domestiques et sauvages. Une initiative similaire à celle de ce couple qui a acheté une forêt pour la transformer en sanctuaire animalier.



Crédit photo : Marjorie Meaupin

Des animaux de tous horizons

La particularité de ce sanctuaire est que l’on trouve des animaux aux parcours très différents. Les soigneurs animaliers prennent soin d’animaux de ferme victimes de maltraitance, de bêtes issues de saisies judiciaires et d’animaux domestiques abandonnés par leurs propriétaires. Les fauves issus des cirques sont également les bienvenus puisqu'il est désormais interdit de faire des représentations avec des animaux sauvages dans les cirques. Ainsi, lions, vaches, chouettes et chat vivent dans ce sanctuaire pas comme les autres.

Crédit photo : Marjorie Meaupin

En plus de cela, Marjorie et son conjoint viennent en aide à la faune sauvage en recueillant des jeunes oiseaux, des rapaces, des mammifères ainsi que des animaux blessés ou trop jeunes pour survivre seuls. Ils les prennent en charge, souvent dans l’urgence et organisent leur transfert vers des centres de soins spécialisés partout en France.

Crédit photo : Marjorie Meaupin

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Soutenir le sanctuaire

Au total, Le Repère regroupe près de 150 animaux, sans compter toutes les urgences quotidiennes. Quand les petits protégés ont besoin d’une prise en charge spécialisée, ils sont transférés à des professionnels compétents. Ainsi, le sanctuaire joue un rôle de relais de terrain en travaillant avec différentes structures de soins reconnues.

En plus de cela, les bénévoles de l’établissement organisent régulièrement des visites pédagogiques pour sensibiliser le public aux conditions de vie de ces animaux délaissés. Le Repère est une structure totalement indépendante qui ne reçoit aucune subvention de l’État. Elle fonctionne grâce aux dons, qui permettent de payer les soins, les urgences vétérinaires, les transports ainsi que la construction et l’aménagement des enclos.

Crédit photo : Marjorie Meaupin

Marjorie et Jean-René, accompagnés de leur bras droit Matteo Dalibard et de leur fille Jade, vivent sur place 7j/7 et 24h/24. Ils sont aidés par des bénévoles et accueillent des stagiaires pour les former au métier de soigneur animalier.

Si vous voulez soutenir le refuge et lui permettre de continuer de venir en aide aux animaux, vous pouvez faire un don sur sa page Hello Asso.