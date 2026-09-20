Une éléphante orpheline a failli mourir durant une terrible sécheresse, 4 ans plus tard, elle adopte un bébé

Au Kenya, une éléphante orpheline qui a failli mourir durant une terrible sécheresse s’occupe à son tour d’un bébé quatre ans plus tard.

Alerte mignonnerie !

Une éléphante ayant survécu à une sécheresse dévastatrice a pris un bébé éléphant sous son aile après avoir vécu une période particulièrement difficile, rapporte le magazine People.

Une jeune éléphante orpheline sauvée au Kenya

Ushindi, qui signifie « victoire en swahili », aujourd’hui âgée de sept ans, revient de loin. Cette éléphante a été repérée pour la première fois dans le parc national de Tsavo, au Kenya, le 28 août 2022, par des membres du Sheldrick Wildlife Trust (SWT), a indiqué l’organisation dans un communiqué publié le 11 septembre.

Vous l’ignorez peut-être, mais il s’agit de la plus grande zone naturelle protégée du pays. Orpheline, cette jeune femelle avait alors du mal à rejoindre les troupeaux qu’elle croisait. Pire encore : une terrible sécheresse frappait la région.

Crédit Photo : Sheldrick Wildlife Trust

À l’époque, Ushindi a attiré l’attention en raison de son état critique : elle était émaciée, affaiblie par le manque de végétation dû à l’aridité.

L’éléphante a été prise en charge aux enclos de Voi, un site qui accueille temporairement les éléphanteaux orphelins. Sur place, ils reçoivent des soins avant de pouvoir retourner vivre en autonomie dans la nature.

Au cours de cette période, de nombreux éléphants avaient été recueillis en raison de la sécheresse.

Ushindi a pu se tenir debout au bout d’une journée après avoir reçu plusieurs perfusions, qui ont eu « un effet revitalisant » , même si elle était encore « chancelante ».

Le SWT précise que son état s’est stabilisé. L’équipe indique qu’il a fallu « beaucoup de temps à l’éléphante pour se calmer et reprendre des forces ».

Crédit Photo : Sheldrick Wildlife Trust

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Elle adopte un bébé à son tour

Depuis sa mésaventure, Ushindi est au top de sa forme. Elle a même endossé le rôle de « nounou » au refuge de la Sheldrick Wildlife Trust.

Comme le précisent ses soigneurs, elle a adopté une petite éléphante prénommée Serengeti, qu’elle considère comme son « bébé ».

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Ushindi prend son rôle très au sérieux. Elle reste auprès de sa protégée « du lever au coucher du soleil » et prend soin d’elle.

« Lorsque Serengeti sort de sa chambre, Ushindi est là pour l’accueillir : quand elle boit ses biberons de lait, Ushindi monte la garde ; lorsqu’elle profite d’un bain de boue, Ushindi s’éclabousse juste à côté d’elle… et ainsi de suite », a indiqué le refuge.

Sa transformation en maman de substitution témoigne du remarquable chemin parcouru par Ushindi depuis son sauvetage, alors qu’elle n’était encore qu’une éléphante vulnérable.

« La survie d’Ushindi était loin d’être garantie. Désormais, notre jeune éléphante victorieuse va continuer à grandir là où elle est née, avant de fonder sa propre famille au moment venu et peut-être même de retrouver son troupeau d’origine », a ajouté l’organisation dans une publication.

On croise les doigts pour elle !