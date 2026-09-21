En Australie, un sexagénaire est mort après avoir été attaqué par un requin. Un ordre a été émis pour tuer le squale.

Un grand requin blanc est activement recherché en Australie-Occidentale. Le squale est accusé d’avoir attaqué un nageur d’une soixantaine d’années. En cas de capture, l’animal sera abattu.

Un grand requin blanc tue un nageur de 63 ans en Australie

Les faits se sont produits dans la matinée du vendredi 18 septembre, au large de Sorrento Beach, une plage très prisée des habitants.

Ce jour-là, Greg O’Neill, 63 ans, nageait à environ 15 mètres du rivage avec un autre baigneur lorsqu’il a été pris pour cible par ce qui pourrait être un grand requin blanc.

Interrogée par ABC, une témoin de la scène, Jacqui Rapaic, raconte avoir vu une mare de sang dans l’eau. Un autre se souvient auprès de WAtoday que le sexagénaire a été « sauvagement attaqué » et que l’animal le « secouait dans tous les sens comme un poisson ».

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Le lendemain du drame, la famille de la victime est retournée sur les lieux pour lui rendre hommage, tandis que des riverains ont déposé des fleurs.

« Notre famille est profondément sous le choc et dévastée par le terrible tragédie qui a coûté la vie à notre père, futur grand-père, frère, oncle, mari et ami, Greg James O’Neil », ont déclaré les proches du défunt dans un communiqué.

Avant d’ajouter :

« C’était un homme généreux et dévoué à sa famille, qui a donné tant d’amour, d’attention et d’opportunités à ses enfants. Greg aimait l’océan et était connu pour être un nageur passionné, un amateur de sport, un travailleur acharné et, de manière générale, un homme plein d’esprit ».

Pour l’heure, le corps de Greg O’Neill n’a pas encore été retrouvé.

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Le gouvernement ordonne l’abattage du squale

Ce n’est pas la première fois qu’un tel incident se produit dans la région. Il s’agit de la deuxième attaque de requin en Australie-Occidentale cette semaine. Par ailleurs, c’est aussi la troisième attaque mortelle dans l’État depuis le début de l’année.

Les autorités ont depuis ordonné la capture et l’abattage du requin impliqué. Une telle mesure n’avait plus été prise depuis dix ans en Australie-Occidentale. Le grand requin blanc est en effet une espèce protégée.

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Jackie Jarvis, ministre des Pêches d’Australie-Occidentale, a qualifié cette décision d’« exceptionnelle ».

Le requin avait été repéré par la police maritime samedi matin avant d’être formellement identifié comme celui impliqué dans l’accident. Selon la ministre, cette décision s’explique par le danger que réprésente le prédateur.

Comme le précise ABC, l’abattage fait débat parmi les différentes méthodes envisagées pour protéger les baigneurs des requins, d’autant plus que le grand requin blanc est une espèce protégée.