Marseille : une agence immobilière intègre des animaux à adopter dans les photos de ses biens

À Marseille, l’agence immobilière Buddy’s a décidé de sensibiliser à la cause animale en intégrant des animaux à adopter dans les photos de ses biens à vendre.

Imaginez : vous parcourez le site d’une agence immobilière dans le but de trouver un logement à acheter, quand vous tombez nez-à-nez avec une photo d’un chien dans l’appartement de vos rêves ! C’est ce qu’il peut se produire si vous consultez le site de l’agence immobilière Buddy’s, à Marseille.

Crédit photo : Buddy's Immobilier

En effet, le directeur de l’agence a décidé d’intégrer des animaux dans les photos de ses biens à vendre, pour inciter les acquéreurs à adopter. Les chiens et les chats présents sur les photos ont été abandonnés et sont tous issus de refuges.

« Quand nous avons créé l’agence, nous avions à coeur de porter des valeurs caritatives. Cette année, nous voulions aider les animaux abandonnés en les mettant sur nos annonces. Voir un animal dans le cadre d’un foyer, cela permet aux gens de se projeter », a expliqué Jean-Mathieu Gallo, le directeur de Buddy’s Immobilier.

Crédit photo : Buddy's Immobilier

Des animaux sur des photos de biens immobiliers

Ainsi, on peut voir des chiens et des chats se prélasser dans des appartements et des maisons proposés à la vente par l’agence immobilière. L’objectif de Buddy’s est de mettre en avant les animaux à adopter dans la région.

« Les séances photos, c’était du sport ! Il n’y a aucun critère de beauté et tout est fait avec l’accord du propriétaire du bien mis en vente. On laisse l’animal choisir le lieu où il se sent le mieux, et on essaie d’être le plus efficace possible avec un ou deux angles de prise de vue », a expliqué Jean-Mathieu Gallo.

Crédit photo : Buddy's Immobilier

Cette initiative a été mise en place avec l’association Les Ailes de PA, qui recueille les animaux abandonnés. En 2017, l’association a sauvé 271 animaux errants, et elle propose aujourd’hui cinq chiens et une vingtaine de chatons à l’adoption.

Cinq animaux ont déjà été adoptés

Depuis que cette idée a été mise en place, cinq animaux ont été adoptés. Parmi eux, on retrouve un husky blanc répondant au nom de Syan, qui a fait sensation auprès de sa nouvelle famille.

« Nous l’avons récupéré alors qu’il était cédé de mains en mains via Leboncoin. Il avait un problème de trachée qui a nécessité une opération. Son adoption nous a fait super plaisir », s’est réjouit Fabienne, la présidente de l’association Les Ailes de PA.

Crédit photo : Buddy's Immobilier

Cette initiative fonctionne tellement bien que souvent, l’agence immobilière reçoit des appels de clients intéressés non pas par les biens… mais par les animaux !