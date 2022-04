Naissance d'un bébé bonobo à la Vallée des Singes, un événement exceptionnel

La Vallée des Singes vient d’accueillir un nouveau pensionnaire : un bébé bonobo a pointé le bout de son nez début avril. Une bonne nouvelle pour cette espèce menacée.

Le 3 avril dernier, la Vallée des Singes (Nouvelle-Aquitaine) a assisté à la naissance d’un bébé bonobo. Cet événement exceptionnel réjouit le personnel du parc animalier.

Une naissance exceptionnelle

Le petit mâle a pointé le bout de son nez en début d’après-midi. Ce dernier est le petit frère de Moko, le premier bonobo né à la Vallée des Singes. Aujourd’hui, le zoo abrite 19 primates de cette espèce.

Par chance, la mise bas s’est déroulée sans accroc : « Ukela a commencé à prendre des postures inhabituelles qui correspondent aux contractions. Des moments intenses en émotion puisque le reste du groupe a entouré la future maman et l’a assisté durant l’événement », a indiqué la direction du parc.

Crédit Photo : Stéph Anie / Vallée des Singes

Sans surprise, les soigneurs sont aux petits soins avec la maman de 36 ans et le nouveau-né. Mère et fils se portent à merveille et sont étroitement surveillés par leurs gardiens. Il faut dire que la naissance d’un bonobo est assez exceptionnelle.

Vous l’ignorez peut-être, mais les femelles donnent naissance à un bébé tous les cinq ans. En d’autres termes, « la reproduction chez cette espèce de grands singes est très lente », rappelle le parc.

La venue au monde du benjamin du zoo est également une excellente nouvelle pour la préservation de l’espèce.

Crédit Photo : image d'illustration / istock

L e bonobo : une espèce menacée

Les bonobos figurent sur la liste rouge de l'UICN des animaux en voie de disparition. À l’état sauvage, ces primates sont les cibles des braconniers. Ils sont également menacés par la perte de leur habitat naturel.

Au total, il resterait environ entre 5 000 à 20 000 individus dans la nature.