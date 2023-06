Négligé pendant des années, ce chien porte 16 kilos de poils, il est maintenant méconnaissable !

Abandonné dans une grande, sa fourrure empêche le chien de se déplacer, un refuge et des toiletteurs décident de le sauver.





Totalement négligé pendant des mois par son propriétaire en phase terminale d'une grave maladie (en phase terminale d’un cancer), ce chien porte plus de 16 kg de poils ! Les toiletteurs Candice Skelton et Jessica Kincheloe se déplacent pour apporter de l'aide à ce chien et le résultat est incroyable.

Lazarus avant de se faire tondre. Crédit : Capture YouTube/Inside Edition

Le voisin de la propriétaire du chien décide d’alerter le refuge Big Fluffy Dog Rescue. Deux vétérinaires sont invités dans une ferme pour aider le propriétaire d'un chien complètement négligé. Le chien, prénommé Lazarus, est âgé d'environ 6 ou 7 ans et il a été retrouvé enfermé dans une grange dans un état regrettable vivant dans ses propres excréments…

Les toiletteurs ont donc décidé de prendre soin du chien, sa propriétaire ne pouvant plus s'en occuper à cause de sa maladie.

Une nouvelle vie pour Lazarus

Les toiletteurs Candice Skelton et Jessica Kincheloe ont donc commencé les soins pour Lazarus qui en avait vraiment besoin ! Les expertes ont retiré 16 kg de poils au chien ! Et même après avoir été tondu, le chien avait encore du mal à marcher. Il vit désormais dans une famille d’accueil en attendant de trouver une famille et un foyer définitifs.

Lazarus après avoir reçu des soins. Crédit : Big Fluffy Dog Rescue