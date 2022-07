Un homme héroïque de 25 ans se précipite dans une maison en feu pour sauver cinq enfants piégés à l'intérieur

Aux États-Unis, un homme de 25 ans n’a pas hésité à se jeter dans une maison en feu pour sauver cinq enfants piégés à l’intérieur. Un acte héroïque salué par les autorités.

Nicholas Bostic est un héros qui ne porte pas de cape. Le 11 juillet dernier, ce chauffeur livreur de pizza âgé de 25 ans a sauvé cinq enfants d’un incendie.

Les faits se sont déroulés à Lafayette, une ville située dans l’État de l’Indiana (États-Unis). Ce jour-là, Nicholas roulait dans une zone pavillonnaire lorsqu’il a remarqué des flammes provenant d’une maison, aux alentours de minuit.

Crédit Photo : Istock

Il secourt cinq enfants piégés par les flammes

Face à cette situation, ce dernier n’a pas hésité à s’introduire à l’intérieur via une porte dérobée. Ses cris ont réveillé les quatre enfants - âgés de 1 à 18 ans - qui dormaient à l’étage.

Armé de son sang-froid, il a fait sortir les occupants afin de les mettre à l’abri. Une fois dehors, l’aîné de la fratrie a révélé à son sauveur que son petit-frère de six ans se trouvait toujours à l’intérieur.

Après avoir enroulé une chemise autour du nez et de la bouche, Nicholas a une nouvelle fois bravé les flammes pour chercher l’enfant. Par chance, ces derniers ont réussi à s’extirper du logement en sautant par la fenêtre située au deuxième étage.

Crédit Photo : : LAFAYETTE POLICE DEPARTMENT

Dans une vidéo partagée par les forces de l’ordre, on aperçoit Nicholas remettre le petit garçon aux pompiers. Son geste héroïque et ses réflexes extraordinaires ont permis de sauver la vie de cinq personnes.

« Son altruisme est une source d’inspiration »

Selon le communiqué du département de police de Lafayette, Nicholas a souffert d’une importante inhalation de fumée. Aujourd’hui, son état de santé est stable, et le héros a pu rentrer chez lui après son hospitalisation.

Crédit Photo : Kara Lewis / Facebook

« Les actions héroïques de Nicholas Bostic ont sauvé des vies. Son altruisme pendant cet incident est une source d'inspiration, et il a impressionné beaucoup de monde par son courage, sa ténacité et son calme inébranlable face à un danger aussi périlleux. Le service de police de Lafayette et l'honorable maire Tony Roswarski (…) souhaitent le récompenser publiquement pour ses actions », a déclaré la police de Lafayette.

Le sauveteur sera honoré le 2 août prochain, lors de la soirée nationale des aviateurs de Lafayette.

Une récompense amplement méritée !