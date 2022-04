Pâques : le chocolat est-il dangereux pour votre chien ?

Pâques arrive à grand pas. Ce dimanche, le chocolat va se grignoter à flots. Et si ce dernier présente de nombreux bienfaits pour notre santé (diminution des risques de maladies cardiovasculaires et d’AVC, lutte contre le stress en plus d’être antioxydant et d’améliorer la mémoire), il peut en revanche être très dangereux pour nos amis les chiens. Explications.

Crédit : makabera/ Pixabay

Si vous êtes l’heureux ou l’heureuse propriétaire d’un chien, vous savez sans doute que nos amis canidés souhaitent goûter tous les aliments qui lui passent sous les yeux. Le chocolat en fait partie. Comme cet aliment sera roi lors de ce dimanche de Pâques, il n’est pas impossible que votre chien ait envie d’y donner quelques crocs.

Dans ce cas, avant de le tenter, prenez soin d’éloigner tout chocolat, en plaque ou en bonbons, de sa portée. Délicieux gustativement, le chocolat n’est pas le meilleur ami de votre chien.

Le chocolat, un danger toxique pour le chien

Le chocolat et le cacao contiennent de la théobromine, un stimulant qui lutte notamment contre l’insomnie et qui est présent en quantités suffisantes dans le chocolat noir. L’assurance pour animaux Agria en profite alors pour rappeler que le chocolat peut être extrêmement toxique pour les chiens. Il serait en effet responsable de troubles digestifs, nerveux et même cardiaques sévères si le chien en ingère suffisamment.

« Cette hypersensibilité s’explique par le fait que le chien, par exemple, élimine deux à trois fois plus lentement cette molécule que l’homme. [...] Plus le chocolat est noir et amer, plus il contient de la théobromine et plus ses effets sont toxiques », rappelle Agria.

Afin d’éviter tout danger inutile pour votre chien, le chocolat, c’est à l’abri, loin de son regard et de sa tentation qu’il faut le ranger. Si jamais votre chien en a mangé, rendez-vous au plus vite chez votre vétérinaire qui saura prescrire un traitement adapté.