Obligé de suivre un régime à base d'oeufs en chocolat, il en a déjà mangé plus de 200 depuis janvier

Victime d’un important trouble alimentaire, Ashley Kean n’arrive à digérer que très peu de choses, dont le chocolat. Depuis le début de l’année, il a déjà mangé plus de 200 oeufs de Pâques.

Si certaines personnes essaient de ne pas consommer trop de chocolat pendant les périodes de Pâques, ce n’est pas le cas de cet homme. Ashley Kean est un commercial âgé de 30 ans qui est obligé de suivre un régime à base d’oeufs en chocolat. Victime d’un important trouble alimentaire, il affirme que son corps ne peut pas digérer beaucoup d’aliments.

À voir aussi

Crédit photo : SWNS

Ainsi, Ashley se nourrit exclusivement de chocolat, de purée de pommes de terre, de puddings et de fruits. Chaque année, entre janvier et avril, il mange des centaines d’oeufs en chocolat.

“Mon régime est assez ennuyeux, ce n’est pas quelque chose que j’apprécie. Je ne peux pas prendre de repas avec mes deux enfants, nous ne pouvons pas sortir pour les repas en famille. C’est extrêmement frustrant, surtout à Noël. De début janvier à avril, je mange plus de 250 oeufs de Pâques. Cela fait en moyenne entre trois et six par jour en fonction de ma faim”, a-t-il déclaré.

Un important trouble alimentaire

Quand il était enfant, il vomissait à chaque fois qu’il goûtait quelque chose de nouveau. Depuis, il a développé un traumatisme et ne veut plus manger de nouvelles choses. Dégoûté, il préfère s’en tenir aux aliments qu’il est certain de pouvoir digérer. Pour résoudre son problème, il a subi une batterie d’examens médicaux il y a quelques années, mais tous les résultats montraient qu’il était en bonne santé.

Crédit photo : SWNS

Selon Ashley, son aversion pour la nourriture serait psychologique.

“La quantité de chocolat que je mange n’est pas normale, pourtant je ne suis pas diabétique ou quoi que ce soit. Je ne mange pas de viande, pas de légumes ou de plats à emporter. J’adore la purée mais je ne mange pas de frites ni de pommes de terre. J’ai essayé différents aliments au fil des ans pour essayer de changer mon alimentation mais j’ai peur d’être malade”, a-t-il avoué.

Les fêtes de Pâques ne sont donc pas synonymes de gourmandise pour cet homme, contraint à manger du chocolat en grosse quantité.