Voici pourquoi vous devriez détester les chats, selon les scientifiques

Le chat est un animal domestique très apprécié en France. De nombreux foyers accueillent ce petit compagnon à quatre pattes qui peut pourtant se montrer ingrat. Malgré cela, des millions de français prennent soin de lui et le considèrent même comme un membre, à part entière, de leur famille. Si c'est votre cas, vous serez surpris de lire ces affirmations scientifiques...

Les chats n'aiment pas leurs maîtres

Cela explique peut-être la mauvaise entente entre ces deux animaux, les chats et les chiens sont complètement différents. Tandis que le premier ne nous rend pas forcément l'amour qu'on lui donne, le second nous est très fidèle. En effet, un spécialiste du comportement animal exerçant dans une université britannique a affirmé que les chats ne nous aiment pas. D'après ses recherches, ces animaux perçoivent leurs maîtres comme des sources de confort et de nourriture.

Pour en arriver à cette conclusion, ce scientifique a mené une expérience psychologique qui consiste à mesurer l'attachement de l'animal à son maître. Nous le savions déjà, le chien ne peut s'empêcher de manifester son bonheur lorsqu'il nous retrouve. Et cette joie, il ne la dédie qu'à ses maîtres. En revanche, le chat ne fait pas de différence entre ces derniers et des inconnus.

Une véritable menace écologique

Avez-vous déjà entendu dire que le chat était un animal nuisible ? Malheureusement, cette idée semble se confirmer au fil des années. Pourquoi ? Parce que ces petits félins sont de véritables prédateurs. Une étude américaine, menée en 2013, a révélé qu'ils tuaient 22 milliards de petits mammifères et 4 milliards d'oiseaux par an, aux États-Unis. Ainsi, cet animal tue plus d'animaux que les voitures et s'avère même plus dangereux que les pesticides pour ces espèces.

En Australie, une autre étude a démontré que les chats seraient à l'origine de la disparition de plus de 60 espèces parmi lesquelles des mammifères, des oiseaux et même des reptiles. On peut donc parler d'une véritable menace pour la biodiversité. Par ailleurs, les autorités australiennes ont décidé la mise en place d'un plan d'éradication pour éliminer deux millions de chats errants. Et ce, dans le but de protéger les espèces locales.

Un prédateur et vecteur de maladies

À Édimbourg, des scientifiques ont également mené une étude qui a abouti à des résultats surprenants. Véritables meurtriers, les chats seraient capables de nous attaquer voire même de nous tuer s'ils étaient suffisamment gros. En effet, ces chercheurs ont découvert que ces animaux que nous aimons tant possèdent un caractère proche de celui des lions. De plus, ils se révèlent impulsifs, dominants et imprévisibles. D'une attitude douce, ils peuvent passer à un comportement agressif sans que l'on ne comprenne pourquoi.

Quant à cette attitude dominatrice, elle se manifeste lorsque le chat dépose ses proies devant la porte de la maison. En effet, les chercheurs affirment qu'il ne s'agit pas d'un cadeau, mais plutôt d'un message. Par ce geste, votre animal de compagnie souhaite vous prévenir qu'il domine.

Enfin, tous les propriétaires de chats le savent, ces animaux peuvent nous transmettre des maladies. Parmi elles : la gale, la maladie des griffes de chat ou encore la toxoplasmose.