Ces maladies dangereuses peuvent se cacher dans le sable sur la plage

Petits et grand aiment se prélasser dans le sable chaud. Et sur la plage, les activités divertissantes ne manquent pas pendant la saison estivale. Le problème, c’est que le sable dans lequel nous adorons marcher pieds nus renferme une multitude de micro-organismes potentiellement dangereux. Quels sont-ils ?

Des micro-organismes non pathogènes pour la plupart

Le sable de la plage regorge de micro-organismes. Heureusement, la plupart d’entre eux sont non pathogènes. Cela signifie qu’ils ne causent pas de maladies. Mais certains, peu nombreux, peuvent se révéler néfaste pour notre santé.

Des bactéries liées à la présence humaine

Bactéries, champignons ou virus, les micro-organismes pathogènes présents dans le sable de la plage proviennent, dans la plupart des cas, de personnes infectées ou d’excréments animaux ou humains.

Ces derniers renferment de nombreuses bactéries parmi lesquelles Escherichia coli. Celle-ci est responsable d’infections intestinales et urinaires plus ou moins graves. Cette bactérie est la plus dangereuse, mais de nombreuses autres peuvent conduire à des troubles intestinaux.

Les victimes de ces micro-organismes vivants sont souvent des enfants. Car pour nous infecter, les bactéries doivent être ingérées. Il suffit donc de porter ses mains à sa bouche pour être contaminé.

À la plage, il y a aussi des bactéries pathogènes apportées pas les vacanciers. Parmi elles, les Staphylocoques dorés. Pour qu’ils vous contaminent, il faut que ces micro-organismes trouvent une porte d’entrée sur votre peau. Une petite coupure ou une éraflure peut donc suffire. D'où l'intérêt de bien désinfecter les petits bobos sur la plage.

Les champignons à l’origine des mycoses

Dans le sable, on ne trouve pas uniquement des bactéries. Les champignons sont également présents et particulièrement néfastes. Ainsi, il est possible de contracter une mycose sur la plage. Ce qui n’est pas surprenant puisque ces micro-organismes prolifèrent dans des environnements chauds et humides. Souvent, cette affection se développe au niveau du pied car cette zone du corps est la plus exposée.

Les enfants sont particulièrement exposés

Les enfants, parce qu’ils portent le sable et leurs doigts à la bouche, sont plus susceptibles de contracter une maladie sur la plage. Mais toutes les personnes dont le système immunitaire est défaillant sont également concernées. Car leur organisme aura plus de difficultés à combattre une bactérie ou un champignon.

Des risques réels, mais limités

S’il est intéressant de connaître les risques liés aux micro-organismes présents dans le sable, il ne faut pas pour autant bannir cette activité estivale. Certes, les risques de contamination sont bien réels, mais faibles.

Car il faut savoir qu’une bactérie ou un champignon ne vit pas longtemps dans le sable. S’ils ne trouvent pas de quoi se nourrir, ces micro-organismes périssent. En outre, les zones dans lesquelles ils prolifèrent facilement sont humides en permanence. Or, lorsque vous vous installez sur la plage, vous choisissez généralement un endroit sec.

Continuez donc à profiter du bord de mer, mais gardez vos jeunes enfants à l’œil lorsqu’ils jouent dans le sable humide. De plus, sachez que les probabilités d’être contaminé par une bactérie ou un champignon augmentent avec la fréquentation.

Pour limiter les risques, évitez donc les coins surpeuplés.