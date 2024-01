Prêt à attaquer, ce requin à la taille impressionnante créé la panique au bord d'une plage

À San Andres, au nord de la Colombie, un requin s’est invité sur une plage touristique, créant la panique des baigneurs. Zoom.

Des images terrifiantes. Comment réagiriez-vous si un requin fonçait droit sur vous ? C’est la frayeur, digne des dents de la mer, à laquelle ont dû faire face de nombreux touristes et visiteurs présents sur la plage de Spratt Bight à San Andres, au nord de la Colombie, ce 5 janvier 2023.

Alors qu’un requin, à la taille XXL, est arrivé par surprise au bord de la plage d’eau turquoise et de sable blanc, les baigneurs présents dans l’eau ont eu tout juste le temps de sortir de l’eau en panique. Les images de la scène terrifiante ont été filmées et partagées sur la plateforme X.

Ainsi, sur la vidéo publiée par un internaute, on aperçoit très clairement le mastodonte en train de se débattre au bord de l’eau et se diriger de plus en plus rapidement vers le bord de la plage, créant une vague de panique auprès des touristes.

Crédit : @Wilson_Suaza

Crédit : @Wilson_Suaza

Une situation de panique

Face à ce chaos, une personne qui conduisait un jet ski a décidé d’intervenir en se rapprochant du requin dans le but de l’effrayer et de le faire fuir. Une mission qui a finalement été un succès.

Pourtant, cette panique n’a pas plu à tout le monde, notamment à l'organisation de développement durable de San Andres. Celle-ci a déclaré : "Ce sont des requins marteaux chassant des raies manta, ils font partie de leur alimentation. Les humains ne font pas partie de l'alimentation des requins et encore moins avec ce type de requin, donc ce que les gens doivent faire, c'est être prudent. Les requins constituent un élément fondamental des réseaux trophiques."

Crédit : @Wilson_Suaza

Pour rappel, en mars 2022, un touriste italien avait été attaqué par un requin à la cuisse avant de décéder tragiquement. Un évènement qui avait été indiqué par le gouvernement Colombien comme un incident “rare”. Toutefois, cette attaque avait été lancée par un requin tigre, un mastodonte bien plus agressif.

Malgré tout, ces images n’en restent pas moins terrifiantes. N’est-ce pas ?