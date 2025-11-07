Il peut tirer 1 141 fois son poids, voici l'insecte le plus fort du monde

Malgré sa taille minuscule, ce coléoptère peut se targuer d’être l’insecte le plus fort au monde. Une caractéristique qui intrigue les scientifiques.

Il ne faut pas se fier aux apparences, notamment quand il s’agit des animaux. Le scarabée bousier (Onthophagus taurus) en est le parfait exemple.

Sur le papier, cette petite bête n’a rien d’impressionnant : elle pèse seulement quelques grammes et mesure entre 5 et 10 millimètres de long, rapporte Le Figaro qui a consacré un article à cette créature fascinante.

Malgré sa taille riquiqui, cet insecte issu de la famille des coléoptères possède une force herculéenne.

Crédit Photo : iStock

Un insecte étonnant

Aussi fou que cela puisse paraître, le scarabée bousier est capable de tirer 1 141 fois sa propre masse corporelle, selon une étude publiée en 2010 par des scientifiques britanniques et australiens.

Pour un être humain de 60 kilos, cela équivaut à déplacer un poids de 68 tonnes, soulignent nos confrères. Résultat : cet insecte est le plus puissant de la planète.

Le bousier est connu pour son régime alimentaire particulier. Cette créature coprophagese se nourrit des excréments produits par des herbivores. C’est cette source de nourriture qui lui permet d’être aussi forte.

Dans le détail, cet insecte peut manger l’équivalent de son propre poids en seulement 24 heures. En ingérant les déjections animales, le scarabée bousier absorbe tous les nutriments qu’elles contiennent.

Crédit Photo : Shutterstock

Des prouesses incroyables

Cette espèce est connue pour confectionner des boules d’excréments, notamment avec des bouses de vache.

Une fois cette étape terminée, le spécimen roule les boulettes en utilisant ses pattes arrière pour les mettre en lieu sûr dans le but de les consommer plus tard. Un effort physique qui développe leur musculature, souligne Le Figaro.

Crédit Photo : iStock

Ce n’est pas tout. La femelle scarabée bousier pond ses œufs à l’intérieur de ces pelotes. Enfin, les mâles se battent entre eux pour les femelles.

« Les femelles scarabées de cette espèce creusent des tunnels sous une bouse, où les mâles s'accouplent avec elles. Si un mâle entre dans un tunnel qui est déjà occupé par un rival, ils se battent avec leurs antennes et essaient de se pousser en dehors », explique le Dr Rob Knell, de l'Université Queen Mary à Londres.

Avant d’ajouter :

« Les insectes sont bien connus pour réussir d'incroyables prouesses en termes de puissance et c'est à mettre sur le compte de leur curieuse vie sexuelle ».

Fascinant, n’est-ce pas ?