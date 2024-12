Record du monde : une chienne dalmatienne donne naissance à... 19 chiots

Ce samedi 7 décembre, une Dalmatienne nommée Perdita, vivant à Cuesmes (Belgique), a donné naissance à 19 chiots. Un record égalé même si, malheureusement, un chiot n’a pas survécu.

Mélina et Justin n’en croyaient pas leurs yeux. Ce couple vivant à Cuesmes, près de Mons en Belgique, a décidé de se lancer dans l’élevage de chiots en découvrant que sa chienne dalmatienne, nommée Perdita, était enceinte d’une portée très généreuse.

Le travail de Perdita a commencé le samedi 7 décembre à 6h30 du matin et s'est terminé le soir, aux alentours de 19h. Au total, ce sont 10 femelles et 9 mâles qui ont été mis au monde par Perdita, dont le nom est une référence au personnage principal des 101 Dalmatiens. Interrogé par SudInfo, le couple a raconté comment s’était déroulé l’accouchement :

“Vers six heures du matin samedi, tout a commencé et après, les petits ont continué à arriver. À 12 heures, nous avons réfléchi un instant et on s’est dit que ça allait s’arrêter. Mais c’est devenu, 13, 14, 15…. Cela a continué encore et encore, jusqu’à 19 heures”.

Crédit photo : SudInfo

Cette portée de 19 chiots est tout simplement un record mondial égalé. Désormais, le défi est de s’occuper de tous ces chiots alors que Perdita n’a que 8 mamelles à disposition de sa progéniture. Mélina et Justin ont dû prendre quelques jours de congés pour l’aider dans cette mission.

“Nous devons désormais donner à manger à tour de rôle toutes les deux heures, à l’aide de biberons ou de seringues. Nous mettons des colliers différents sur chacun d’eux pour les distinguer. Ils sont surveillés 24h/24. On a même installé des caméras pour pouvoir vérifier en permanence”

La valeur d’un chiot dalmatien estimée entre 1000 et 1500 euros

Pour s’y retrouver, chaque chiot porte un collier de couleur différente pour être identifié et leurs poids est scrupuleusement noté chaque jour. Malgré sa vigilance, le couple a déjà dû faire face à une frayeur. Un des chiots s’est retrouvé coincé sous le corps de sa mère et ne respirait plus, mais Justin a pu le réanimer à temps pour le sauver. Malheureusement, aux dernières nouvelles, un des chiots a fini par décéder comme le révèle SudInfo ce 11 décembre.

Crédit photo : iStock

D’ici deux mois, Mélina et Justin devront se séparer des chiots et les vendre, même s’ils se sont déjà attachés à eux. S’ils en garderont peut-être un ou deux, ils sondent déjà soigneusement de potentiels acquéreurs qui doivent absolument avoir un jardin et ne pas vivre en appartement.

Grâce à cette portée, le couple pourrait palper un joli pactole puisqu’un chiot dalmatien peut se vendre entre 1000 et 1500 euros. Avec cet argent, le couple projette de poursuivre son élevage.