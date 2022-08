Une chienne rouée de coups de hache par son maître, admis aux urgences psychiatriques, ce dernier risque 3 ans de prison

Gravement blessée au crâne et au museau, la chienne s’en est miraculeusement sortie. Son propriétaire a été interpellé par la police.

Crédit : Myriams-Fotos/ Pixabay

C’est un moment douloureux qu’a vécu une chienne, samedi 6 août au petit matin. Dans une forêt de Toulouse, Liam, une croisée boxer et staff a subi les coups violents de hache de son maître.

Vers 6 heures du matin ce jours-là à Pouvourville, dans un quartier Est de Toulouse, Liam a été conduite dans un bois par son maître où elle a ensuite été battue à coups de hache. Gravement blessée au crâne et au museau, Liam a été laissée pour morte.

Malgré ses graves blessures, la courageuse chienne est allée se réfugier dans une grange où elle a été retrouvée. Les propriétaires de la grange l’ont ensuite conduite chez un vétérinaire qui a pris soin d’elle.

Une opération réussie et le propriétaire interpellé

Image d'illustration. Crédit : 6591713/ Pixabay

Le diagnostic du vétérinaire est formel : Liam a les os du crâne et des sinus brisés. Opérée avec succès, la chienne a reçu le soutien de l’association Les 4 pattounes via sa présidente Céline Gardel qui a ouvert une cagnotte en ligne pour payer les frais de vétérinaire. 5000 euros sont espérés et 3852 euros ont déjà été reçus grâce à de généreux donateurs.

Au passage, l’association indique avoir déposé plainte pour « actes de sévices et de cruauté » envers un animal. Le propriétaire risque trois ans de prison et 45 000 euros d’amende. Il a depuis été retrouvé par la police et admis aux urgences psychiatriques, relaient nos confrères de La Dépêche.