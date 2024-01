Un pliosaure, un monstre marin gigantesque, retrouvé intact sur la Côte du Jurassique

Une équipe de paléontologues a découvert le fossile complet d’un monstre marin qui régnait sur les mers il y a 150 millions d’années. Une grande première dans le domaine.

Le fossile découvert est celui d’un T-Rex sous-marin. Plus exactement, celui d’un pliosaure. Il s’agit d’un monstre marin qui mesurait 15 mètres de long et qui vivait dans les eaux européennes. C’est l’un des fossiles les plus complets jamais mis au jour. Et c’est dans la région surnommée « Jurassic Coast » qu’il a été découvert.

Il y a quelques mois, un promeneur se baladait dans ce parc naturel classé au patrimoine mondial et situé sur la côte anglaise du Dorset, dans le sud du pays lorsqu’il a aperçu un os. C’est au niveau des falaises que le promeneur a découvert un morceau de l’immense mâchoire.

Puis, des paléontologues britanniques ont pris le relais et ont déterré un crâne de deux mètres de long, rapporte la BBC qui précise que le travail d’extraction a duré plusieurs mois.

Steve Etches, l’un des paléontologues ayant participé à son extraction, explique qu’aucun autre spécimen de ce genre n’avait encore été trouvé dans le monde. « C'est l'un des meilleurs fossiles sur lesquels j'ai jamais travaillé. Ce qui le rend unique, c'est qu'il est complet », a-t-il confié à la BBC.

Un redoutable prédateur aux dents tranchantes

Cette découverte surprend les paléontologues de par son envergure et son importance dans le domaine. « La mâchoire inférieure et le crâne supérieur sont entrelacés, comme ils le seraient dans la vie. Presque aucun spécimen avec ce niveau de détail n'a été trouvé dans le monde. Et s'il y en a, il leur manque de nombreuses parties, tandis que celui-ci, bien que légèrement déformé, a tous les os présents », explique encore Steve Etches.

Crédit photo : BBC/ TonyJolliffe

D’après les spécialistes, le pliosaure possédait 130 dents longues et tranchantes capables de tuer n’importe quelle proie d’un seul coup. De quoi laisser penser que ce reptile marin était un prédateur redoutable, lui qui était également doté de grandes nageoires.

De plus larges études doivent encore être menées pour en savoir plus sur cet animal. Les scientifiques pensent que le pliosaure pouvait être doté d’un troisième œil à l’instar des grenouilles et des lézards pour pouvoir détecter ses proies.