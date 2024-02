Sauvés par des gendarmes, ces 4 adorables petits chatons ont été adoptés par la brigade

En octobre dernier, les gendarmes de l’Allier ont sauvé quatre chatons d’une mort certaine. Recueillis dans la brigade, les félins ont trouvé une nouvelle famille.

C’est une belle histoire qui a commencé par un drame. En octobre 2023, les gendarmes de l’Allier ont sauvé des chatons d’une mort certaine. Alors qu’ils étaient en patrouille, les militaires ont été alertés par des bruits près d’un arbre. En s’approchant, ils ont découvert quatre chatons roulés en boule, dans un état critique.

“Durant leur patrouille sur un chemin de campagne, ils ont entendu des bruits et ont aperçu quatre petits chats en dessous d’un nid de frelon. Ils ne devaient pas avoir plus de trois jours car ils n’avaient plus de cordon ombilical. Nous pensons même qu’ils n’ont jamais été nourris. Ils avaient vraiment très peu de chances de survivre”, a indiqué le colonel Isabelle Orefice.

Crédit photo : Gendarmerie de l'Allier

Selon les gendarmes, ces chatons se trouvaient dans un “état déplorable, au point où leur vie était en danger”. Avant d’agir, les militaires ont attendu de voir si la mère des chatons allait revenir s’occuper d’eux. Finalement, elle n’est jamais arrivée, et les gendarmes ont décidé de recueillir les petits félins.

Les gendarmes ont sauvé les chatons

En suivant les conseils de vétérinaires et d’associations de protection animale, les gendarmes se sont relayés jour et nuit pour prendre soin des chatons. Ils les ont nourris toutes les deux heures, ont acheté du lait maternisé ainsi que des croquettes. Rebaptisés Smoke, Luna, Greta et Tiggy, les chatons sont devenus des membres à part entière de la brigade.

“Ils sont les mascottes et font partie de la famille et de la brigade”, ont confié les gendarmes de l’Allier sur leur page Facebook.

Crédit photo : Gendarmerie de l'Allier

Quatre mois plus tard, les petits chats sont tous en excellente santé. D’eux d’entre eux ont été adoptés par des proches des gendarmes tandis que les deux autres ont été recueillis par des militaires de la brigade.