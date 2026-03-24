Son chien n'est pas autorisé à prendre l'avion... il l'abandonne lâchement dans l'aéroport

Un chiot a été lâchement abandonné dans un aéroport par son propriétaire, car ce dernier n'a pas été autorisé à le faire monter dans un avion.

L'abandon d'un animal de compagnie demeure un acte particulièrement cruel. Mais quand, en plus, le propriétaire le fait de la manière la plus lâche possible, cela relève de l'abject.

Un homme, qui s'apprêtait à prendre un vol, a ainsi décidé d'abandonner son chiot dans... l'aéroport, alors qu'on venait de lui signifier qu'il ne pouvait pas embarquer avec lui. Retrouvé par les forces de l'ordre, l'individu a d'abord nié être le propriétaire du pauvre petit chien, avant finalement de passer aux aveux.

Il est aujourd'hui poursuivi pour cruauté envers les animaux.

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Il abandonne son chien à l'aéroport car... il ne peut pas prendre l'avion avec lui

La scène a eu lieu à l'aéroport international de Pittsburgh en Pennsylvanie (États-Unis), le 20 mars dernier.

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Ce jour-là, aux alentours de 17 h, la présence d'un petit chien désorienté, qui déambule dans le hall des départs, est en effet signalée à la police locale du comté d’Allegheny. Prenant l'appel au sérieux, cette dernière envoie immédiatement des agents s'enquérir du sort du pauvre animal. Après s'être rendus sur place, les policiers repèrent ce jeune chiot de race labrador, au pelage chocolat. Après l'avoir mis en sécurité, les agents se mettent en tête de retrouver son propriétaire, avec l'intuition qu'il n'est pas loin.

Après de rapides investigations, les policiers tombent sur un homme correspondant au profil recherché et l'interpellent. Si, dans un premier temps, ce dernier nie les faits qui lui sont reprochés, il finit par admettre avoir abandonné l'animal en précisant qu'il ne pouvait pas l'embarquer dans son avion.

Libéré, l'homme, âgé de 42 ans, risque désormais gros car il est poursuivi pour cruauté envers les animaux. S’il est reconnu coupable, il risque jusqu’à deux ans de prison ainsi qu'une amende pouvant s'élever à 50 000 dollars (43 154 euros environ), a indiqué la police du comté d’Allegheny.

Cette dernière a par ailleurs raconté cette triste histoire sur Facebook, en précisant qu'il ne s'agissait pas d'un cas isolé.

« Malheureusement, ce n’est pas la première fois que cela se produit dans notre aéroport ces dernières années, et nous invitons vivement les gens à s’organiser s’ils souhaitent voyager avec des animaux de compagnie », peut-on lire ainsi sur la publication de la police.