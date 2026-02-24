Vous ne devez jamais prendre de douche chaude après avoir pris l'avion, selon cette hôtesse de l'air

Sur Instagram, une hôtesse de l’air a récemment affirmé qu’il ne faut surtout pas prendre de douche chaude après avoir pris l’avion. Voici pourquoi.

Quand on prend l’avion, nous devons respecter de nombreuses règles pour que tout se passe bien. Si certaines d’entre elles sont évidentes, comme le fait de bien préparer ses bagages ou d’arriver plusieurs heures à l’avance, d’autres sont encore méconnues.

C’est notamment le cas de ce que l’on a sur nous puisque selon des hôtesses de l’air, certains vêtements ne doivent jamais être portés au moment de prendre l’avion. Cette interdiction est également valable pour 8 accessoires à ne jamais emporter en plein vol. Dans certains cas, des règles d’hygiène peuvent également s’appliquer, comme le fait de toujours porter des pantalons quand on prend l’avion.

Ne pas prendre de douche après l’avion

Mais ce n’est pas tout : il ne faudrait surtout pas prendre de douche après avoir pris l’avion. Pourtant, après une longue journée de voyage, nombreux sont les voyageurs qui aiment se laver pour se détendre et se sentir propres.

Selon une hôtesse de l’air, qui a publié une vidéo à ce sujet sur son compte Instagram, il ne faut pas prendre de douche chaude après avoir pris l’avion. La raison ? Dans un avion, l’air est extrêmement sec. L’humidité dans une cabine tourne autour de 15 à 20%, contre 40 à 60% au sol, comme le rapporte Marie France.

À cause de l’air sec, votre peau va devenir plus sèche et vous serez sujet à des tiraillements, des boutons et un teint terne. Ainsi, si vous prenez une douche immédiatement après le voyage, votre peau va être encore plus agressée.

“Quand on prend une douche bien chaude après le vol, on détruit le peu de film protecteur qu’il reste. L’eau chaude aggrave la sécheresse et la peau se défend en produisant encore plus de sébum. Des dermatologues expliquent même que l’eau chaude déséquilibre le microbiome de la peau, c’est-à-dire toutes les bonnes bactéries qui la protègent”, alerte l’hôtesse de l’air.

Comment protéger sa peau ?

Pour éviter cela, l’hôtesse de l’air recommande de prendre une douche “tiède ou fraîche, courte, sans savon agressif, avec une hydratation immédiate après”. Elle conseille également de boire beaucoup d’eau avant, pendant et après le vol afin de rester hydraté. L’alcool et les snacks sucrés doivent être mis de côté pour éviter la déshydratation.

Ce conseil a été validé par Martine Baspeyras, présidente de la Société Français d’Esthétique en Dermatologie, interrogée par 20 Minutes. Cette professionnelle conseille également d’éviter la douche trop chaude qui peut agresser la peau et aggraver la sécheresse. Elle recommande de se doucher à l’eau tiède après avoir pris l’avion, mais aussi au quotidien, en utilisant des produits doux et en appliquant une crème hydratante.

En suivant ces conseils, vous garderez une belle peau en toute circonstance !