Elle ne peut pas prendre l'avion avec son chien et décide donc... de l'abandonner à l'aéroport

À l’aéroport de Las Vegas (États-Unis), une passagère n’a pas hésité à abandonner son chien pour pouvoir prendre son vol.

Début février, une scène surréaliste s’est produite à l’aéroport international Harry-Reid de Las Vegas, aux États-Unis.

Une femme ne disposait pas des documents nécessaires pour voyager avec son chien. Face à cette situation, elle a décidé de l’abandonner afin de prendre son avion, a rapporté Las Vegas Metropolitan Police Department (LVMPD).

Elle abandonne son chien à l’aéroport…

Les faits se sont déroulés dans la soirée du lundi 2 février. Aux alentours de minuit, des agents du département de police de Las Vegas sont intervenus au comptoir d’enregistrement de la compagnie aérienne Jet Blue.

La raison ? Un petit chien d’environ deux ans était attaché à une borne de mesure de bagages.

Selon les autorités, la propriétaire n’avait pas rempli les formulaires en ligne obligatoires pour voyager avec son compagnon comme animal d’assistance. Résultat : elle n’a pas obtenu de carte d’embarquement pour lui.

« Elle a alors laissé le chien derrière elle et s’est dirigée vers la porte d’embarquement », raconte le personnel de la compagnie aérienne américaine.

Crédit Photo : LVMPD

… et se fait arrêter

Le geste cruel de la passagère s’est retourné contre elle : elle a été arrêtée par les policiers près des portes de l’embarquement. Lors de son interpellation, elle a tenté de justifier son acte.

« Elle a expliqué que la compagnie aérienne ne lui permettait pas de voyager avec son chien, et que celui-ci était équipé d’un dispositif de localisation, laissant entendre qu’il était donc acceptable de le laisser sur place et qu’elle le retrouverait (…) », poursuivent les forces de l’ordre.

Toujours selon la police, la voyageuse a résisté et s’est montrée hostile pendant son arrestation. Cette dernière a été inculpée pour abandon d’animal et refus d’obtempérer. En cas de condamnation, elle risque jusqu’à six mois de prison et une amende pouvant atteindre 1000 dollars.

Crédit Photo : LVMPD

Une nouvelle famille pour le toutou

De son côté, le chien, un jeune Goldendoodle prénommé affectueusement JetBlue, a été confié à l’association Retriever Rescue of Las Vegas.

Crédit Photo : Retriever Rescue of Las Vegas

Il sera bientôt proposé à l’adoption. En attendant, il coule des jours heureux au sein d’une famille d’accueil aimante.