Cette caniche âgée allait être euthanasiée, mais elle a fait une chose qui a bouleversé ses maîtresses

Luna, une chienne de race caniche, a offert le plus beau des cadeaux à ses maîtres.

Il y a un an, Taina et Melo ont pris une décision douloureuse : celle de dire adieu à leur chienne vieillissante répondant au nom de Luna.

À l’époque, le caniche du couple originaire des États-Unis a vu sa santé décliner. La petite boule de poils était incapable de marcher.

Crédit Photo : Melo-Jean Yap & Taina Brown

Face à l’urgence de la situation, le toutou au pelage blanc a été conduit dans une clinique vétérinaire spécialisée, où il a été placé sous perfusion et installé dans des couvertures chauffantes.

Malheureusement, Luna n’allait pas mieux le lendemain. Pire encore, son pronostic vital était engagé.

« Ils nous ont dit qu’elle ne réagissait pas comme ils le souhaitaient. Vous pouvez la garder ici quelques jours, mais elle ne pourra pas vivre très longtemps dans cet état. Elle ne tenait pas debout plus de trois secondes », se souvient Tania dans les colonnes de People.

Un miracle se produit

C’est dans ce contexte que les propriétaires de Luna ont décidé de l’euthanasier pour éviter de la faire souffrir davantage.

« Nous étions dans une petite pièce, en train de la serrer dans nos bras. On pleurait beaucoup…», raconte la jeune femme.

Elle était loin d’imaginer qu’un miracle était sur le point de se produire. Le caniche a surpris tout le monde en se levant quelques minutes avant le début de la procédure destinée à lui ôter la vie. Contre toute attente, la chienne semblait en pleine forme.

Crédit Photo : Melo-Jean Yap & Taina Brown

« Elle a commencé à faire ce qu’elle faisait toujours à l’heure du dîner : renifler partout et faire les cent pas comme si elle cherchait de la nourriture. Elle n’avait pas marché depuis des jours, nous étions choqués », assure sa maîtresse.

Dans la foulée, Luna a eu droit à un repas léger. Cette fois encore, elle avait l’air d’aller mieux.

« Elle a changé du tout au tout, on se demandait ce qu’il se passait. Ils l’ont examinée et elle allait mieux. Apparemment, la nourriture la motivait ».

« C’était surréaliste »

Après ce moment chargé en émotion, le couple a annulé l’intervention et a ramené Luna à la maison.

« C’était surréaliste (…) Elle allait bien. La première chose qu’elle a faite a été d’aller directement vers sa gamelle », raconte Taina.

Avant d’ajouter :

« On aurait dit un petit lapin qui courait dans l’herbe. Je ne l’avais jamais vue aussi active en huit ans. Elle n’était tout simplement pas prête à partir ».

L’adorable caniche a vécu encore un an auprès de ses parents adoptifs, avant de s'éteindre. Melo s’est emparée de son compte TikTok pour raconter l’histoire de Luna à ses abonnés. Sans surprise, la publication a ému de nombreux internautes.

« Les gens commentaient en parlant de leurs propres animaux ou en expliquant comment ils avaient été inspirés pour adopter un chien âgé (…) », explique Taina