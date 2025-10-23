Il recueille un sanglier blessé pour lui sauver la vie, mais l'État veut l'euthanasier

Le 13 octobre dernier, Stéphane Lamart a recueilli un sanglier blessé sur le bord de la route. Bien que l’animal soit domestiqué, il risque l’euthanasie.

Lundi 13 octobre, Stéphane Lamart conduisait près de Villecrenes, dans le Val-de-Marne, quand il a aperçu un sanglier qui gisait dans un fossé, sur le bord de la route. Engagé dans la protection des animaux, l’homme s’est approché de l’animal immobile, qui semblait domestiqué.

Crédit photo : Le Parisien

Ainsi, Stéphane Lamart a décidé de sauver la vie du sanglier, qu’il a appelé Maurice. Il l’a emmené chez lui, au sein de son association, et l’a confié à un vétérinaire qui l’a soigné et stérilisé. Cependant, bien que l’animal soit domestiqué, il est toujours considéré comme un animal sauvage et risque l’euthanasie, comme le cas de ce marcassin dont les jours étaient en danger.

Il se mobilise pour sauver son sanglier

Depuis qu’il a recueilli Maurice, Stéphane Lamart se bat pour assurer sa survie. Il a notamment reçu le soutien du maire de Villecrenes, Didier Gonzales, connu pour son amour des animaux.

“Nous sommes une mairie Arche de Noé, habituée à recueillir des animaux. Nous avons accepté de rentrer dans cette chaîne de solidarité, d’accueillir cet animal qui se trouve dans une situation compliquée. C’est une bête tout à fait familière de l’Homme. Il a le regard doux et le poil dur”, a commenté Didier Gonzales, selon Sud Ouest.

Le maire de la commune n’est pas le seul à prendre la défense de ce sanglier. C’est également le cas de l’influenceur Jeremstar, qui a rendu visite à Maurice. Connu pour son soutien envers les animaux, Jeremstar a récemment mené une action contre la corrida aux arènes de Nîmes.

Bien que Stéphane Lamart ait reçu le soutien de plusieurs personnes, la vie de Maurice est entre les mains des services de l’État, qui devront juger si l’animal doit être euthanasié ou non. Ce n’est pas la première fois qu’un sanglier est au coeur d’une telle histoire. En janvier dernier, le sanglier Rillette était également menacé d’euthanasie. De son côté, le sanglier Toto, recueilli par une famille, a échappé à une mort certaine. Espérons qu’il en soit de même pour Maurice.