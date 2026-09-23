Surnommé l'écureuil-vampire, ce rongeur arracherait les organes des cerfs et des poulets

L’Île de Bornéo abrite plusieurs prédateurs, dont l’un à l’apparence inoffensive : un écureuil-vampire, réputé pour être un tueur sanguinaire. Alors, vrai ou faux ?

Les collines de Bornéo cacheraient un terrible prédateur : amateur de sang, il se gaverait du cœur et du foie des cerfs et poulets… S’agit-il de la panthère nébuleuse, du chat à tête plate ou du varan de Malaisie ?

Cette légende noire est en réalité attribuée au mammifère à la queue la plus touffue : Rheithrosciurus macrotis, aussi appelé écureuil à houppe de Bornéo. Il est également surnommé l’écureuil-vampire.

Un écureuil-vampire sur l’île de Bornéo ?

Comment un rongeur aussi discret que mystérieux pourrait-il être aussi sanguinaire ? C’est en tout cas ce qu’affirment les chasseurs issus des peuples autochtones de Bornéo, d’où est originaire cette espèce encore méconnue, rapporte Science Focus.

Selon les légendes locales, cet écureuil serait capable de se jeter sur le dos des cerfs, de sectionner leur veine jugulaire avec ses dents acérées, puis de laisser les cervidés se vider de leur sang.

Crédit Photo : Richard McManus via Getty

Certains villageois qui ont découvert des carcasses éventrées dans les forêts pensent que les écureuils reviendraient ensuite pour se nourrir du cœur, du foie et du contenu de l’estomac des animaux.

Ce n’est pas tout. Les habitants de villages situés à proximité de la lisière des bois accusent les écureuils de tuer des poulets domestiques. Ils utiliseraient la même méthode pour extraire les organes des volailles.

Un prédateur filmé pour la première fois en 2015

Vous l’ignorez peut-être, mais Rheithrosciurus macrotis a connu un regain d’attention en 2014, après qu’une jeune fille de 15 ans, Emily Meijaard, a écrit avec ses parents un article scientifique consacré à cet animal.

Ce papier a été publié dans TAPROBANICA, The Asian Journal of Biodiversity. Il revenait notamment sur les légendes sanguinaires entourant cet écureuil.

Un an plus tard, cette espèce, passée inaperçue pendant des millénaires, a été filmée pour la toute première fois.

Sur les images, les spécimens capturés en vidéo n’étaient pas en train de s’attaquer à des herbivores. Ils cherchaient simplement de la nourriture dans les sous-bois du parc national de Gunung Palung, dans le Kalimantan occidental.

Comme le soulignent nos confrères, il est difficile d’y voir le comportement d’un «tueur». D’autant plus que d’autres découvertes allaient encore laver leur image.

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Un rongeur inoffensif

En 2020, des chercheurs ont découvert que les dents de ces écureuils, dont les longues incisives sont parcourues de profondes rainures, aussi bien sur la mâchoire supérieure que sur la mâchoire inférieure, servent à casser des noix résistantes, et non à arracher des organes.

Loin d’être un animal assoiffé de sang, l’écureuil à houppe de Bornéo est en fait un prédateur de graines qui raffole des noix de canarium.

Crédit Photo : J. BORDIE/ D. AUGERI

Cette créature possède une queue 30 % plus grande que son corps, ce qui en fait l’une des plus volumineuses chez les mammifères proportionnellement à leur taille.

Pour l’instant, les spécialistes ignorent encore à quoi elle sert : elle ne lui sert ni à se protéger ni à rechercher de la nourriture.

Elle pourrait toutefois servir à attirer un partenaire lors de la reproduction, détourner l’attention des prédateurs ou encore servir de camouflage.

Une chose est sûre : cet écureuil ne mérite pas sa légende noire.