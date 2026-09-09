« Il faut toujours savoir sur quoi l'on tire » : un chasseur tue un cheval en le confondant avec... un cerf

En Suisse, un chasseur a fait une erreur en tirant sur un animal. Croyant qu’il abattait un cerf, il a en réalité tué un cheval.

Les accidents de chasse peuvent survenir et parfois, les conséquences sont dramatiques. Ils surviennent lorsque les chasseurs manquent leur cible ou font preuve de maladresse, comme cet homme qui est mort après être tombé sur son fusil chargé alors qu’il chassait les pigeons.

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Pour éviter les accidents de chasse, un maire a interdit cette pratique dans sa commune après trois accidents graves. Mais récemment, un nouvel incident a eu lieu en Suisse.

Il tue un cheval

Ce dimanche 6 septembre, à Avers, un homme chassait aux alentours de 6h du matin, selon des informations rapportées par la Police cantonale d'Avers. Alors qu’il arrivait vers une prairie, il a pensé voir un cerf et a immédiatement tiré pour abattre l’animal. Mais une fois le coup parti, il a compris son erreur : l’animal n’était pas un cerf, mais un cheval.

Ce n’est pas la première fois que ce genre d’incident se produit. En juin dernier, un chasseur a tué un chat sauvage, une espèce protégée, après l’avoir confondu avec un lynx.

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Le permis de chasse retiré

Le cheval est décédé sur place. Pris de remords, le chasseur a fait part de son erreur aux gardes-chasse et a été dénoncé au parquet des Grisons. Bien que ce type d'erreur reste rare dans la chasse, elle peut survenir et pour cette raison, la police met en garde les chasseurs en rappelant une règle de base.

"Il faut toujours savoir sur quoi l'on tire", a-t-elle indiqué.

L'âge du chasseur n'a pas été précisé, bien qu'il était relativement jeune. Son permis de chasse lui a été retiré immédiatement.