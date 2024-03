Syndrôme du chat parachutiste : quel est ce phénomène inquiétant qui touche de nombreux félins ?

Les chats d'intérieur sont exposés à de nombreux dangers, notamment si vous vivez dans un appartement en hauteur. Découvrez le syndrôme du chat parachutiste et les choses à faire pour protéger votre animal.

Quand on vit avec un chat d’appartement, on peut penser qu’il est hors de danger puisqu’il ne sort pas à l’extérieur. Or, les accidents domestiques sont vite arrivés. Brûlure, électrocution, intoxication… Les risques sont nombreux pour les chats.

Parmi eux, on retrouve également le syndrôme du chat parachutiste. Si ce nom peut faire sourire, il s’agit d’un comportement très dangereux que l’on retrouve chez de nombreux chats et qui peut être mortel.

Une chute fatale

Crédit photo : iStock

Si vous vivez dans un appartement en hauteur, votre chat peut être amené à s’approcher de la fenêtre ou à se dégourdir les pattes sur votre balcon pour regarder la vie qui défile sous ses yeux. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce comportement est dangereux car bien que les chats aient la réputation de toujours retomber sur leurs pattes, ce n’est pas réellement le cas.

Le syndrôme du chat parachutiste concerne les félins qui chutent d’un balcon ou d’une fenêtre. Un comportement qui peut avoir plusieurs causes : votre chat a essayé d’attraper un oiseau au vol, il a dérapé sur une rampe qui glisse ou a été surpris par un claquement de porte. S’il chute, votre chat peut souffrir de multiples lésions : fracture, pneumothorax, hémorragie interne, traumatisme crânien… Selon la hauteur de votre logement, la chute peut être fatale ou engendrer des séquelles à vie.

“On ne parle pas ici de cas isolés, a expliqué Nicolas Detable, docteur aux urgences de l’École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort. On reçoit des chats parachutistes chaque semaine. Avec des pics de quatre, cinq individus certains week-ends, notamment à la belle saison lorsque les propriétaires laissent leurs fenêtres ouvertes. Après une chute, et même lorsque le chat semble aller bien, il est essentiel de consulter. Certaines lésions, non décelables de premier abord, peuvent conduire au décès de l’animal dans les 24 à 48 heures.”

Selon le professionnel, la majorité des chats qui chutent sont de jeunes félins encore peu aguerris et des mâles, réputés pour être plus aventureux.

Protéger son chat

Crédit photo : iStock

Heureusement, il existe des solutions que vous pouvez mettre en place pour protéger votre félin si vous vivez en hauteur. La première chose à faire est de sécuriser les ouvertures de son logement. Fermez toutes les fenêtres quand vous vous absentez et ne laissez jamais les fenêtres grandes ouvertes sans surveillance. Si vous avez un balcon, pensez à poser un filet de protection pour empêcher votre chat de sauter.

Attention aux fenêtres : vous pouvez les ouvrir en oscillo-battant uniquement avec une protection latérale pour éviter que votre chat ne se retrouve coincé dans la fenêtre. Enfin, ne laissez jamais votre chat sans surveillance sur votre balcon et n’installez pas de meubles près du vide pour éviter qu'il ne monte dessus.