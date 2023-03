En captivité depuis 50 ans, l'orque Tokitae va retrouver la liberté

L’aquarium de Miami vient d’annoncer que Tokitae, une orque en captivité depuis 50 ans, allait être relâchée dans les eaux qui l’avaient vu naître et grandir.

Enfin libre... bientôt ! Tokitae est tout simplement la plus vieille orque détenue en captivité, depuis 50 ans, qui performait au sein du Miami Seaquarium, sous le nom de Lolita.

Cette longue période va bientôt prendre fin puisque l’aquarium a annoncé avoir conclu un accord “formel et obligatoire” avec l’association The Friends of Lolita. Cette dernière, composée d’avocats pour les droits des animaux et de leaders indigènes, a mené un long combat pour que l’orque puisse passer une retraite bien méritée dans un sanctuaire naturel.

Crédit photo : Nuri Vallbona / AP

Le processus de remise en liberté sera cependant assez long puisqu’il faudra en 18 et 24 mois pour Tokitae pour embrasser définitivement sa nouvelle vie. Elle sera relâchée dans la région de Puget Sound, un bras de mer de l’océan Pacifique situé au Nord-Ouest de l’État de Washington, aux États-Unis.

Durant sa captivité, elle a vécu des dizaines d’années dans un petit bassin d’eau qui a infecté sa peau et a été parfois nourrie de poissons avariés qui lui ont causé des troubles intestinaux.

Ces dernières années, sa situation avait alerté des membres de la tribu amérindienne Lummi et des organisations des droits des animaux. La mobilisation pour la libération de Tokitae avait ensuite reçu un soutien financier important de la part de Jim Irsay, propriétaire de la franchise NFL (football américain) des Indianapolis Colts.

Crédit photo : Jeff Greenberg / Universal Images Group / Getty Images

Capturée à l’âge de 4 ans lors d’une pêche sauvage

Le calvaire traversé par l’orque avait commencé il y a 50 ans, dans les eaux calmes de Penn Cove près Whibdey Island, au large de l’État de Washington. Des hommes armés de longs harpons et de fusils avaient rassemblé un groupe d’épaulards, séparant les mères de leurs petits.

Cette pêche sauvage avait alors débouché sur la mort d’une douzaine d’orques et sur la capture d’une cinquantaine d’autres orques, gardées pour être exposées en captivité. Tokitae, qui n’était qu’une jeune orque âgée de quatre ans, faisait partie des malheureux captifs.

Crédit photo : NBC News

Désormais promise à un avenir plus serein et libre, Tokitae pourrait même retrouver certains membres de sa famille, dont sa mère âgée de 90 ans.

Cependant, la question de son transfert reste une préoccupation au regard de la mauvaise santé de l’orque. En effet, l’infection que Tokitae a contracté en captivité pourrait se répandre à travers les autres orques résidentes du bras de mer.

Il reviendra donc aux agences fédérales agréées de réfléchir et de valider le processus de transfert de l’orque, en prenant en compte le stress que peut engendrer ce voyage mais aussi l’adaptation dans un nouvel environnement sauvage.