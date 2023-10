Un homme de 53 ans fait une rencontre terrifiante en se rendant aux toilettes en pleine nuit

La nuit du mardi 3 octobre s’est transformée en véritable cauchemar dans un appartement situé à Toulouse. La raison ? Un habitant est tombé nez à nez avec un python de 1,50 mètre qui se trouvait dans ses…toilettes !

Si vous souffrez d’ophiophobie, passez votre chemin car cet article risque de vous donner des sueurs froides. Dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 octobre, un Toulousain a vécu la peur de sa vie en se rendant aux toilettes.

En effet, Patrick, 53 ans, s’est retrouvé nez à nez avec un python de 1,50 mètre qui se trouvait sur le rebord de la fenêtre, rapportent nos confrères de La Dépêche. Une rencontre inattendue dont le quinquagénaire se serait bien passé.

Crédit Photo : Patrick

«Il m’est apparu monstrueux et j’ai mis quelques secondes à comprendre que j’avais un serpent qui était en train de rentrer chez moi, j’ai eu la trouille de ma vie, j’ai hurlé puis j’ai reculé», a indiqué le résidant auprès du quotidien régional.

Comme le précise le site d’information, le reptile s’est introduit dans le logement grâce à une fenêtre laissée ouverte. Sans réelle surprise, le propriétaire des lieux s’est empressé d’alerter les pompiers.

« Je suis encore un peu secoué»

Sur place, les spécialistes de l’équipe risque animalier ont réussi à capturer l’intrus en utilisant une canne munie d'un crochet à son extrémité. L’animal, qui a été placé dans une boîte, a ensuite été confié à une clinique vétérinaire de la ville rose.

Selon certains témoins, la créature aurait réussi à échapper à la surveillance de son propriétaire avant de se glisser chez un voisin. Depuis, Patrick a du mal à se remettre de ses émotions :

«Quand on est réveillé au milieu de la nuit, cela fait un grand choc, je suis encore un peu secoué et pourtant je n'ai pas peur des serpents mais être surpris au milieu de la nuit par ce type de rencontres ce n'est pas très agréable», a-t-il confié à La Dépêche.

Avant d’ajouter : «Quand on va pisser à 3 heures du matin, on ne s'attend pas à tomber sur un serpent. Il y a de plus en plus de gens qui ont des vivariums chez eux, un accident est très vite arrivé la preuve et je pense que c'est amené à se renouveler, c'est ce qui m’inquiète».

Crédit Photo : image d'illustration / iStock

Une chose est sûre : il restera désormais sur ses gardes en allant aux wc.