3 fêtards filmés en train de faire boire de la bière et fumer une cigarette à une chèvre avant de l'abattre pour la manger

Lors d’une soirée au Brésil, trois fêtards ont forcé une chèvre à boire de la bière et à fumer des cigarettes avant de l’abattre pour la manger. Une scène d’une grande cruauté qui indigne.

Une séquence inhumaine.

Récemment, un groupe de fêtards originaires du Brésil a été filmé en train de maltraiter une chèvre en la forçant à ingurgiter de l’alcool et en lui plaçant une cigarette dans la bouche. L’animal aurait ensuite été abattu pour être mangé.

Des fêtards font boire de l’alcool à une chèvre au Brésil

Les faits se seraient déroulés le 6 septembre, lors d’une fête organisée dans un club du quartier Adhemar Garcia, à Joinville, dans le sud du pays, rapporte The Sun.

Une vidéo glaçante montre un homme tenant fermement une corde autour du cou de la chèvre tout en l’obligeant à boire de la bière.

Selon le média, la bique aurait été contrainte d’avaler la boisson pendant près de 20 secondes avant qu’une femme ne lui glisse une cigarette entre les lèvres.

REPÚDIO TOTAL! O BODE FOI MORTO!



Um vídeo gravado durante uma festa em Joinville (SC) mostrou pessoas oferecendo cerveja e cigarro a um bode preso por uma corda.



Nas imagens é possível ver que o animal ingere bebida alcoólica e chega a mastiga um cigarro enquanto adultos tiram… pic.twitter.com/ayDwjx9VQC — Delegado Matheus Laiola (@MatheusLaiola) September 9, 2026

Sur les images, on voit le mammifère secouer la tête tandis qu’il mâche, sous les regards de plusieurs adultes qui faisaient la fête à proximité.

La vidéo a ensuite été diffusée sur les réseaux sociaux, avant d’être signalée anonymement à l’association de défense animale Frada Joinville, qui a déposé plainte auprès de la police.

« C’est révoltant et absolument dégoûtant de voir des personnes faire boire de l’alcool et faire fumer des cigarettes à une chèvre, en traitant la cruauté comme si c’était un divertissement », a déclaré l’organisation.

Avant d’ajouter :

« La cruauté n’est pas une tradition. La maltraitance animale n’a rien de drôle. Nous condamnons fermement cet acte et exigeons que les responsables soient identifiés et sanctionnés ».

La suite après cette vidéo

L’animal tué pour être mangé ?

De leur côté, les autorités locales ont ouvert une enquête pour des actes présumés de cruauté animale.

Selon les responsables du lieu, la scène aurait été filmée lors d’une cérémonie en hommage à un ami décédé dans un accident.

Une porte-parole a livré une autre version des faits, affirmant que la chèvre avait bu volontairement et que la boisson présente dans le gobelet n’était pas de la bière. Toujours d’après elle, le groupe aurait abattu l’animal avant de manger sa viande.

Crédit Photo : Capture d'écran / X

Depuis, la police a identifié l’homme aperçu en train de faire boire la chèvre et l’a convoqué pour être entendu en tant que suspect dans le cadre de l’enquête.

Tania Harada, policière en charge de l’affaire, a indiqué que ses équipes travaillaient à identifier les autres personnes impliquées.

En cas de condamnation, les auteurs présumés risquent une peine de prison et une amende, selon la législation brésilienne sur la cruauté envers les animaux.