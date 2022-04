Ukraine : voici Patron, le chien démineur qui a déjà permis de détecter plus de 90 mines russes

Le chien nommé «Patron», que vous allez découvrir dans cet article, ne vous dit sans doute rien. Pourtant, il est en train de devenir célèbre dans le monde entier grâce à son action héroïque en Ukraine. En effet, le Jack Russell terrier de 2 ans a joué un rôle important dans la guerre en Ukraine en aidant à détecter plus de 90 bombes russes.

Crédit : patron_dsns / Instagram

Dans la langue locale, son nom signifie « munitions ». Il est membre du service d'urgence de l'État ukrainien. Le jeune chien est actuellement affecté sur le terrain aux alentours de la ville de Tchernihiv, dans le nord de l'Ukraine. Grâce à son odorat, il parvient à repérer les mines enterrées et ainsi éviter de nombreux blessés et tués supplémentaires. Paron est en train devenir la mascotte des militaires basés à Tchernihiv.

Le 20 mars, le Centre pour les communications stratégiques et la sécurité de l'information, qui dépend du ministère de la Culture et de la Politique de l'information de l'Ukraine, a publié un tweet applaudissant le travail de Patron : « Un chien appelé Patron, qui travaille avec les sauveteurs du SES à Tchernihiv, a aidé à désamorcer près de 90 engins explosifs depuis le début de l'invasion. »

Crédit : brave.ua / Instagram

Patron est souvent vu portant un gilet de protection militaire alors qu'il fouille la terre et les décombres à la recherche de bombes non explosées. Le Jack Russell terrier se joint à l'équipe d’artificiers lors de leurs missions de sauvetage et d'éducation. Une partie de l'action de ce groupe consiste à avertir et informer les survivants des dangers des débris de guerre et des mines qui entourent leurs quartiers, comme le partage le Service national d'urgence d'Ukraine sur Facebook.

Grâce à leur instinct de chasseur et leur odorat très développé, les Jack Russell terrier sont souvent choisis pour être des chiens renifleurs et ils excellent dans ce domaine. De plus, leur petite taille est un avantage supplémentaire car ils peuvent se faufiler dans des espaces restreints. Dans le cas de Patron, son faible poids (4 kg) lui permet notamment de marcher sur des mines sans les déclencher.

Crédit : brave.ua / Instagram

Crédit : brave.ua / Instagram

Crédit : brave.ua / Instagram

Un chien démineur devenu très populaire

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son dévouement n'est pas passé inaperçu. Le profil Instagram de Patron compte désormais 80 000 followers alors qu'il ne compte que 97 publications. La popularité du chien est grandissante et de nombreux internautes n’hésitent pas à le remercier. Une femme, qui se fait appeler Evelina Buyankova, s'est même fait tatouer un dessin de Patron sur le bras droit en guise d'hommage.

Crédit : eva__bu / Instagram