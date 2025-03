Un anaconda géant, jamais observé par l'homme auparavant, a été découvert grâce à... Will Smith

Un nouvel anaconda, encore jamais observé, a été repéré en Amérique du Sud grâce à la télévision et... Will Smith. C'est l'histoire WTF du jour. Précisions.

Dans un monde ultra-connecté où la moindre chose est à portée de clic, l'Homme croit, à tort, tout connaître. Mais il a tendance à oublier que la Terre recèle bien des trésors inconnus.

L'immensité de la planète qui nous entoure ne doit pas nous faire oublier que nous ne sommes que de passage, que de nombreuses espèces étaient là avant nous et qu'elles le seront toujours là après. Il existe ainsi de nombreux animaux méconnus et dont on soupçonne à peine l'existence. Certains se révèlent à nous parfois par surprise et nous rappellent à quel point ne nous ne sommes rien face à la nature. C'est notamment le cas des serpents qui peuplent la Terre depuis environ 170 millions d'années.

Crédit photo : @willsmith / Instagram

Un nouvel anaconda découvert grâce à... Will Smith

Alors que l'on croit tout savoir sur ces reptiles, qui en effraient plus d'un, force est de constater qu'ils peuvent encore nous surprendre avec des spécimens inconnus.

Et ce n'est pas Will Smith qui viendra dire le contraire. L'acteur américain a ainsi participé, involontairement et indirectement, à une incroyable découverte, au cœur de la jungle amazonienne. Une trouvaille scientifique sans précédent réalisée lors du tournage de l'émission intitulée « Pole to Pole », que Will Smith présente sur National Geographic.

Alors qu'elle réalisait des prises de vue, pour les besoins d'un numéro consacré aux animaux que côtoient des autochtones, l'équipe de l'émission a en effet découvert un nouvel anaconda, encore jamais observé jusqu'à présent.

Durant ce tournage, qui s'est déroulé en 2023 dans la région reculée de Bameno, en Équateur, des chasseurs indigènes Waorani accompagnaient ainsi une équipe des scientifiques, dans le cadre d'une expédition menée par le professeur australien Bryan Fry (Université du Queensland).

Dans cette zone isolée, où la présence humaine se fait rare, vivent de nombreuses espèces sauvages et parfois inconnues. Il y a notamment quantité de serpents aquatiques géants qui évoluent dans des eaux peu profondes, dont des anacondas méconnus, voire inconnus, car les spécimens filmés par les scientifiques n'avaient encore jamais été observés jusqu'à présent. Les dimensions spectaculaires de ces serpents ont fortement surpris les chercheurs.

Crédit photo : capture d’écran / ABS-CBN News / YouTube

Crédit photo : capture d’écran / ABS-CBN News / YouTube

Crédit photo : capture d’écran / ABS-CBN News / YouTube

Il faut dire que la taille de certaines de ces créatures était impressionnante. Un anaconda femelle, aperçu lors du tournage par l’explorateur, mesurait par exemple... 6,3 mètres. C'est dire la taille de ces spécimens. Il pourrait s'agir des plus longs anacondas au monde.

Crédit photo : mdpi

Depuis cette découverte, l'équipe de Bryan Fry a détaillé toutes les observations, faites en Équateur, dans une étude, publiée le 16 février 2024 dans la revue MDPI Diversity. On y apprend notamment que l’espèce observée serait vieille de 10 millions d'années. Elle est connue sous le nom d’« anaconda vert » et serait, en réalité, divisée en deux types génétiquement distincts.

Cette découverte s'avère inestimable en matière de connaissances de la faune sauvage.

De son propre aveu, Bryan Frye affirme d'ailleurs qu'il s'agit du « point culminant de sa carrière ».

Il peut donc remercier Will Smith, qui aura donc été à l'origine de cette trouvaille incroyable.