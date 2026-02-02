Jalouse, elle tranche... le pénis de son compagnon et le poignarde à mort après une dispute

Un homme a été sauvagement tué par sa compagne en Espagne après avoir été mutilé. Le mobile du meurtre pourrait être la jalousie. Récit.

Un terrible fait divers vient de secouer le Pays basque espagnol.

Une femme d'une cinquantaine d'années a tué son compagnon après lui avoir… sectionné le pénis. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cette affaire particulièrement sordide. La jalousie pourrait être le mobile du meurtre.

Crédit photo : iStock

Elle tranche le pénis de son compagnon avant de le tuer sauvagement

Le drame a eu lieu dans la matinée du vendredi 30 janvier 2026 dans la ville de Bilbao, selon le journal espagnol El Dario Vasco.

Le quotidien raconte que la meurtrière présumée, âgée de 55 ans, a d'abord tranché le pénis de son compagnon, un tenancier de bar de 67 ans, avant de le poignarder à mort. Après avoir commis l'irréparable, la quinquagénaire a ensuite téléphoné à sa fille pour lui dire qu'elle venait de tuer son partenaire. Horrifiée par ces révélations, celle-ci a immédiatement contacté les autorités pour dénoncer sa mère.

Peu après 10h du matin, des policiers d’Ertzaintza, la police de la Communauté autonome basque espagnole, se sont donc rendus sur place, dans le quartier d’Uribarri. Accueillis par les hurlements de la fille du couple, les agents ont rapidement pris la mesure de l'horreur du meurtre, en découvrant le corps mutilé de la victime ensanglantée.



Crédit photo : iStock

Selon le communiqué publié par la police, les premiers éléments, recueillis sur la scène de crime, ne laissaient guère de place au doute : il était évident que le défunt avait « subi une mort violente ». La meurtrière présumée lui aurait en effet sectionné les parties génitales avant de lui asséner plusieurs coups de couteau mortels, notamment au niveau du cou.

Arrêtée, la suspecte a été placée en garde à vue. Les médias locaux ont précisé que cette dernière partageait la vie de la victime depuis 5 ans. « Ils semblaient former le couple parfait », selon un témoin stupéfait, interrogé par les policiers.

« Personne ne sait ce qu’il se passe chez les gens. Ils semblaient être un couple normal, pas du tout toxique » (témoin)

Pour l’heure, aucun mobile n’a été retenu mais tout porte à croire que ce meurtre sordide pourrait résulter d'une banale histoire de jalousie.