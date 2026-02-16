Un homme de 71 ans meurt le coeur transpercé par la corne d'un taureau lors du Carnaval du Taureau

Un participant court devant un taureau lors du « Carnaval del Toro » en 2014

En Espagne, un homme âgé de 71 ans est mort encorné par un taureau lors d’une fête taurine. Une enquête a été ouverte.

Samedi 14 février, un drame s’est produit à Ciudad Rodrigo, commune de la province de Salamanque, dans le nord-ouest de l’Espagne.

Selon les autorités locales, Eustaquio Martín, 71 ans, est décédé à la suite d’un incident survenu lors de la première soirée du festival Carnaval del Toro (Carnaval du Taureau), a rapporté le média La Gaceta. Cet événement comprend des courses de taureaux dans les rues ainsi que des corridas de vachettes et autres animations.

Eustaquio MartínCrédit Photo : Eustaquio Martín

Encorné par un taureau, un spectateur meurt

Selon le journal, le septuagénaire se trouvait dans les arènes vers 1 heure du matin, lors du lancement du spectacle nocturne de tauromachie. 

Dans des circonstances encore inconnues, un taureau l’a chargé, le blessant grièvement en haut de la cage thoracique, ce qui a provoqué une hémorragie «incontrôlable» et «catastrophique».

« Il est arrivé à l’infirmerie dans un état d’agonie (…) La blessure, au centre de la poitrine, a laissé son cœur partiellement détruit et un poumon sévérement endommagé », a indiqué le Dr Enrique Crespo auprès de nos confrères.

Selon le médecin, la victime est morte moins d’une minute plus tard. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet incident.

Une course de taureaux sur la Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo à Salamanque, en Espagne, en février 2022Crédit Photo : Cesar Manso / AFP via Getty

Le festival prend la parole

Peu après le drame, la page Facebook officielle du festival a publié un communiqué pour faire part de sa stupéfaction face à la mort du spectateur.

« C’est l’une des choses que nous n’aurions jamais voulu voir ni vivre. Nous sommes sous le choc », peut-on lire dans le message.

L’organisme évoque ensuite un accident similaire survenu en 1986, où un autre participant avait trouvé la mort.

Des spectateurs participent à la course de taureaux du « Carnaval del Toro » en 2023Crédit Photo : Cesar Manso / AFP via Getty

« Se souvenir de cette date semblait appartenir à une autre époque, à une manière différente de concevoir notre carnaval. Nous avons vu tant de participants être sauvés, à chaque fois, grâce aux formidables équipes médicales dont nous disposons. On pensait que cela ne se reproduirait plus jamais », a poursuivi le festival.

Avant d’ajouter :

« C’est pourquoi le choc est si difficile à encaisser. Toutes nos pensées vont à la famille ».

La commune rend hommage à la victime

À la suite du décès d’Eustaquio Martín, le maire de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias Caridad, a confirmé l’accident mortel dans une publication sur les réseaux sociaux.

« Comme vous l’avez appris par les médias, malheureusement l’un de nos concitoyens, très apprécié, est décédé dans la nuit. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis et nous les accompagnons dans leur deuil », a déclaré l’édile sur Facebook.

Capture d'écran FacebookCrédit Photo : Marcos Iglesias Caridad / Facebook

Le lendemain matin, une veillée et une minute de silence ont été organisées en hommage au défunt, une figure populaire de la communauté locale, qui participait chaque année au festival.

Source : People
