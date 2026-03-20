Des rhinocéros blancs réintroduits dans la nature, 43 ans après avoir été décimés par les braconniers

Direction l’Ouganda, où des rhinocéros blancs ont été réintroduits dans la nature, 43 ans après leur disparition due au braconnage.

Plus de 40 ans après la mort du dernier rhinocéros blanc dans le parc national de la vallée de Kidepo, en Ouganda, tué par des braconniers, cette espèce rare fait enfin son grand retour, rapporte le magazine américain People.

Le retour des rhinocéros blanc en Ouganda

Le mardi 17 mars restera une date historique pour le pays puisque deux rhinocéros blancs du Sud ont été réintroduits dans le parc national de la vallée de Kidepo.

Au total, huit spécimens seront relâchés dans cette zone protégée, selon un communiqué de l’Autorité ougandaise de la faune (UWA). Ces nouveaux pensionnaires sont nés et ont été élevés au sanctuaire du rhinocéros de Ziwa.

Crédit Photo : Uganda Wildlife Authority/Facebook

Lors d’une cérémonie officielle, le directeur exécutif de l’UWA, James Musinguzi, a salué « le début d’une nouvelle histoire pour les rhinocéros » dans la région, où le dernier rhinocéros blanc avait été tué par des braconniers en 1983.

« La translocation de ces rhinocéros constitue la première étape pour restaurer cette espèce qui faisait autrefois partie du patrimoine du parc naturel », a-t-il déclaré.

Avant d’ajouter :

« Au fil du temps, d’autres rhinocéros seront introduits afin de reconstituer progressivement une population viable et prospère à Kidepo ».

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Crédit Photo : Uganda Wildlife Authority/Facebook

Un espace hyper sécurisé

Afin d’accueillir les mammifères dans les meilleures conditions, l’agence a mené une étude pour évaluer les habitats les plus adaptés, les besoins écologiques et les mesures de sécurité nécessaires à leur réintroduction dans les zones protégées.

C’est dans ce contexte que le parc national de la vallée de Kidepo a été sélectionné, a précisé James Musinguzi.

Crédit Photo : Uganda Wildlife Authority/Facebook

Les deux animaux évoluent désormais dans un espace sécurisé, entouré d’une clôture périmétrique et équipé de routes d’accès, de pare-feu, d’installations pour les gardes forestiers, ainsi que d’infrastructures hydrauliques et de systèmes de surveillance assurant leur protection.

Le rhinocéros blanc du Sud (Ceratotherium simum simum) est une sous-espèce du rhinocéros blanc. Il vit principalement en Afrique australe, où sa population est estimée à plus de 18 000 individus.

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Moins menacé que le rhinocéros blanc du Nord, cet animal reste néanmoins victime du braconnage, comme cela a été le cas dans les années 1970 et 1980 dans la vallée du Kipedo.

Face à cette situation, un programme d’élevage a été créé pour venir en aide à ces animaux, en important des rhinocéros blanc du Sud depuis d’autres pays d’Afrique.