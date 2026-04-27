Après la mort du chasseur millionnaire, piétiné par des éléphants en pleine forêt au Gabon, sa famille sort du silence et conteste la version des faits.

Ernie Dosio, viticulteur californien de 75 ans et chasseur de trophées, a été tué par un groupe d’éléphants au Gabon alors qu’il traquait une antilope rare.

À la suite de sa mort, son palmarès - la victime était connue pour avoir abattu des lions, des léopards, des rhinocéros ou encore des cerfs sauvages - a suscité l’indignation sur la toile.

Face à cette controverse, sa famille est sortie du silence pour contester les circonstances de son décès.

Crédit Photo : Bobby Hansen Hunting Safaris

Un millionnaire tué par des éléphants

Les faits se sont produits le vendredi 17 avril, lorsque l’Américain a déboursé 40 000 dollars (environ 34 000 euros) pour tuer un céphalophe à dos jaune dans la forêt tropicale de Lopé-Okanda.

Accompagné d’un guide professionnel, le chasseur a vu son expédition tourner au drame après sa rencontre avec un troupeau de cinq éléphantes et leurs petits.

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Se sentant menacés, les pachydermes se sont précipités sur les deux hommes. Au cours de cette charge, le pisteur a tenté d’utiliser son fusil pour éloigner les animaux, avant d’être projeté au sol.

De son côté, Ernie Dosio a été piétiné à mort lors de l’attaque.

Crédit Photo : Bobby Hansen Hunting Safaris

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La famille rejette la version des faits

L’annonce de sa disparition a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont pointé du doigt cette pratique, notamment après la diffusion de photos montrant des corps et des têtes empaillées de centaines d’animaux, prises au domicile du millionnaire.

Face à la polémique, la famille d’Ernie Dosio conteste fermement la version des faits. Selon elle, cet incident n’aurait jamais dû se produire et elle met en cause des circonstances encore floues, rapporte le site LADbible.

« Le jour où c’est arrivé, on nous a dit que c’était un buffle et d’autres choses complètement folles. Les avocats ont été contactés avant la famille. Il y a simplement certaines choses qui n’ont aucun sens. C’est un énorme choc. C’était un grand chasseur, et cela n’aurait pas dû arriver. Lui et un autre homme ont été tués », a déclaré Rinda Butler Dose, l’ex-femme du vigneron, au Daily Mail.

Crédit Photo : Bobby Hansen Hunting Safaris

Interrogés par un journal britannique, des amis du septuagénaire assurent qu’il chassait dans les règles.

Selon un ancien camarade de chasse basé en Afrique du Sud, Ernie Dosio prenait part à des expéditions encadrées et enregistrées « comme des activités de conservation », dans le but de réguler les espèces.

Un récit déformé, selon le fils du chasseur

Toujours dans les colonnes du Daily Mail, le fils du défunt, Jeff, estime que le récit a été déformé ou exagéré dans les médias.

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Selon lui, la situation s’est aggravée après la diffusion des photos montrant la salle des trophées de la famille, une publication qui a été très mal vécue par ses proches.

Collect Africa, qui a organisé l’expédition de chasse, a confirmé qu’un client avait été tué lors d’une rencontre mortelle avec des éléphants. L’ambassade des États-Unis au Gabon travaille également avec la famille afin de rapatrier le corps aux États-Unis.