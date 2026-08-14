Un homme réveille un ours polaire avec une corne de brume et reçoit 4 550 euros d'amende

En Norvège, un plaisantin a eu la (mauvaise) idée de réveiller un ours polaire à l’aide d’une corne de brume. Un geste qui lui a valu une amende salée.

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Un ours polaire en train de dormir

De quoi avoir une humeur d’ours mal léché !

Une scène pour le moins insolite a eu lieu dans un fjord norvégien : un ours polaire qui faisait une sieste a été tiré de son sommeil au son « mélodieux » d’une… corne de brume.

Le coupable ? Un visiteur qui se trouvait à bord d’un navire. Ce dernier s’est vu infliger une amende pour son geste, ont annoncé jeudi les autorités locales, citées par l’AFP.

SvalbardCrédit Photo : iStock

Il réveille un ours polaire avec une corne de brume…

Les faits se sont produits début août au Svalbard, un archipel situé dans l’océan Arctique, entre la côte nord de la Norvège et le pôle Nord. Une terre glaciale qui attire autant les explorateurs que les touristes.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que certaines personnes ne respectent pas la tranquillité de cet espace et de sa faune locale.

Peu avant cet incident, un navire naviguait dans le fjord de Lomfjorden, dans le détroit de Hinlope. Ses occupants auraient alors aperçu un ours polaire endormi à terre, a indiqué le gouverneur du territoire dans un communiqué.

Ours blanc dormant sur un iceberg au SvalbardCrédit Photo : iStock

Jusqu’ici rien d’anormal, sauf que l’un des passagers a décidé d’utiliser la corne de brume du bateau pour réveiller l’ursidé au pelage blanc. L’animal, interrompu dans son repos, s’est ensuite déplacé vers un autre endroit.

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… et reçoit une lourde amende

Face à cette situation, des témoins de la scène ont alerté le gouverneur du Svalbard. La sanction a été immédiate.

La personne à l’origine du bruit a écopé d’une amende de 50 000 couronnes norvégiennes, soit environ 4 550 euros. Cette dernière a reconnu les faits avant de régler son dû.

Corne de brume sur un navireCrédit Photo : iStock

Si le plaisantin pensait amuser la galerie, c’est plutôt raté. La réglementation locale dispose qu’il est « interdit de déranger inutilement, d’attirer ou de poursuivre un ours polaire », une espèce protégée au Svalbard depuis 1972.

L’archipel abritait environ 260 ours polaires lors de la dernière estimation scientifique, réalisée en 2015.

Menacés par le réchauffement climatique, ces prédateurs impressionnants voient leur habitat se réduire avec la fonte de la banquise.

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Ours polaire Norvège

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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